Pevač Saša Matić sinoć je mlađoj ćerki Tari proslavio 18. rođendan, a porodica je tim povodom napravila gala slavlje u Beogradu gde se sjatila cela estrada.

Iako se retko pojavljuju u javnosti, supruga Anđelija i ćerke Aleksandra i Tara svojim izgledom i elegancijom oduševile su prisutne.

Kako je počela Sašina ljubavna priča s Anđelijom?

1/8 Vidi galeriju Saša Matić slavi ćerki punoletstvo Foto: Kurir, Nemanja Nikolić, Kurir

Ljubavna priča Saše i Anđelije počela je pre više od dve decenije, kada su se upoznali na jednom njegovom nastupu. Njihova veza krunisana je brakom 2003. godine, a od tada su zajedno prošli kroz sve uspone i padove. Anđelija, koja se retko pojavljuje u javnosti, odlučila je da se potpuno posveti porodici.

„Zajednički prijatelj kumovao je našem susretu. Upoznao nas je posle svirke i od tog dana se nismo razdvajali“, rekao je jednom prilikom Matić za domaće medije.

1/59 Vidi galeriju Pevač Saša Matić danas, 11. septembra, organizuje gala slavlje povodom 18. rođendana svoje ćerke Tare Foto: Nemanja Nikolić

U jednom momentu Saša Matić se latio mirkrofona i zapevao pesmu Šabana Šaulića - Verujem u ljubav. Pre nego što je počeo s pesmom, održao je kratak govor koji je mnoge ostavio u suzama.

- Prvo da vas pozdravim, a onda i da vam se zahvalim što ste došli. Neću mnogo ganjati s pričom ali ću reći par stvari. Ovo veče posvećujem ćerki ali i svima vama.

Kad smo rešili da ćemo slaviti ovako punoletstvo, bilo je iz dva razloga. Prvi razlog je taj da kad sam ja nju konsultovao da ćemo praviti i kako ćemo praviti ja sam joj rekao da napravi za svoje društvo i njene najbliže. Međutim, ona mi je tada rekla "A šta tajo? Aleksandri si slavio meni nećeš?" Ja sam onda odlučio da dam gas i da to napravimo onako kako treba - počeo je Saša pa nastavio:

- A drugi razlog je taj što sam hteo da testiram sebe da li sam ja zaista toliko moćan, bogat, uspešan. Kad to kažem ne mislim na novac, karijeru, nekretnine već mislim na sve vas.

Cela estrada se sjatila osim Cece

1/3 Vidi galeriju Lidija Ocokoljić Foto: Nemanja Nikolić

Većina prisutnih bila je iznenađena što među zvanicama nema pevačice Cece Ražnatović, a otkriven je i pravi razlog.

Kako mediji prenose, Ceca Ražnatović je otputovala u Crnu Goru gde će održati koncert u hali u Nikšiću.