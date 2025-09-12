Slušaj vest

Branislav Radonić Brendon, jedan od najzapaženijih i najprovokativnijih učesnika domaćih rijalitija, godinama je privlačio pažnju neobičnim izgledom, a sada je otišao i korak dalje.

Kako se može videti na snimcima koje redovno objavljuje na društvenim mrežama, Brendon je preterao sa hijaluronskim filerima, pa je, pored ostatka lica, promenio i oblik brade.

Na TikToku svakodnevno objavljuje kratke klipove, a pratioci komentarišu da se značajno promenio.

Brendon je i ranije govorio da "živi u svom svetu", a mimo društvenih mreža retko se pojavljuje u javnosti.

– Često me pitate gde sam nestao… Nema me jer sam se povukao iz svega toga. Glavni razlog je što su pojedini dali sebi za pravo da me nazovu nakazom. Zato me možete gledati isključivo na mom TikTok kanalu. Lepo živim, uživam u svom privatnom svetu – objasnio je Brendon u jednom od svojih video-klipova.

Brendon je nedavno javno otkrio stavke ugovora što, znamo, nije dozvoljeno, te se na taj način oglušio o isti.

"Pošteno sam odrađivao svoj honorar"

- U prvoj sezoni nisam imao nikakve privilegije, morao sam da se ponašam u skladu sa pravilima - započeo je Brendon.

- Međutim u svakoj sledećoj sezoni sam imao neku stavku više, nekih da kažem pogodnosti, što mi je jako značilo u zatvorenom prostoru - nastavio je Branko.

- Svakog drugog dana sam dobijao 200 grama Grand kafe. Duga privilegija je bila vrlo značajna, a to su dva kuvana obroka. Za jedan sam se sam snalazio, dok su mi ta dva bila zagarantovana. Takođe sam smeo da spavam u zabranjeno vreme, što nisam koristio - naveo je bivši rijaliti učesnik.

- Gledao sam da uvek budem budan i da ispratim program, generano sam pošteno odrađivao svoj honorar - zaključio je Radonić na svom Tiktok profilu.

