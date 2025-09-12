Slušaj vest

Samoprozvani "Bog obrva", Adam Adaktar, ispričao je koje sve intervencije je uradio kako bi njegove oči izgledale onako kako je on to zamislio.

Adam Adaktar nikada nije imao problem da priča javno o stvarima koje su za većinu ljudi tabu tema.

Tako je sada Adaktar ispričao da je imao nekoliko intervencija, kako bi njegove oči imale oblik koji je on želeo. Iako neki estetski zahvati nisu dali rezultate, on se nije smirio dok nije došao do zamišljenog izgleda.

- Radio sam dve bleferoplastike, dva temporal lifta hirurški, prvi nije uspeo, pa smo ponovili. Zatim sam radio trasfer masti gornji kapak, trasfer masti donji kapak, transfer masti temporalni deo koji je izdigao kraj, to je bilo jako važno. Onda nakon toga hijalurnoski fileri u kožicu u kapku da ne bi bila mršava, da ne bi izgledala kao evropska kožica, nego da bi izgledala kao azijatska kožica. Posle toga hijaluronski fileri ispod obrve, da bi raširili taj prostor. Obrva kao obrva je cela urađena, to je normalno, to ja radim. I da, niti su bile propala investicija, to je sve popucalo i morao sam da vadim, to nema nikakvu poentu - istakao je on.

Adam je zatim ispričao kako on gledala na estetske intervencije,

- Šta god da radim, ja ne želim da to izgleda prirodno na kraju, ja želim da to izgleda funkcionalno normalno. U smislu, ako neko ode da operiše nos, finalni rezultat mora da izgleda kao mali nos od neke osobe koja se rodila sa malim nosem, samo ti nisi imao sreću da se rodiš sa tim nosem, pa si ga platio. Ja imam problem kad neko nešto operiše, pa to izgleda kao da niko, nikada nije mogao da se rodi sa tim i onda nastaje taj nakaradni izgled koji se meni ne dopada. Recimo za oči, ja sam želeo da ubijem taj balkanski momenat i da se približim istočnjačkom mometu. Moguće je, sa nekim određenim tehninikama, da neko to razume i pretoči u to što ja želim - rekao je Adaktar na svom TikToku.

Baškare se u besnoj vili na Dedinju

Kako je pisao "Pink", Adaktarovi su vlasnici nekoliko luks nekretnina u Beogradu, a ona koja najviše upada u oči je vila na Dedinju sa velelepnim dvorištem i bazenom. Kako se šuška u beogradskim krugovima vrednost Adaktarove vile je čak 3.000.000 evra.

Prema tvrdnjama dobro obaveštenog izvora bliskog čuvenoj porodici njihova luksuzno opremljena vila ima čak 700 kvadrata i opremljena je najskupjim nameštajem naručenim u inostranstvu.

