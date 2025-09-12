Slušaj vest

Sarajevo je juče bilo epicentar muzičkih dešavanja, a razlog za to je pres konferencija Dragane Mirković, koja je u Olimpijskoj dvorani Zetra najavila spektakularni koncert zakazan za 27. septembar. Ogromno interesovanje medija iz cele Bosne i Hercegovine još jednom je pokazalo koliko publika iščekuje povratak jedne od najvećih zvezda regionalne muzičke scene.

Konferencija za medije pretvorila se u pravi mali koncertni ugođaj kada je Dragana, na oduševljenje svih prisutnih, iznenada zapevala jedan od svojih bezvremenskih hitova koji su obeležili njenu bogatu, 40 godina dugu karijeru. Atmosfera je bila toliko topla i emotivna da su čak i novinari zaigrali zajedno sa njom, što je dodatno ulepšalo ovaj nesvakidašnji događaj.

Foto: Kurir

“Ne mogu da opišem koliko sam se uželela druženja sa publikom i medijima. Sarajevo ima posebno mesto u mom srcu, i zato mi je izuzetna čast što ću baš ovde održati jedan od najvažnijih koncerata u okviru turneje,” poručila je Dragana vidno dirnuta emocijama.

Foto: Kurir

Osim što obećava muzički spektakl, koncert u Zetri nosi i snažnu humanitarnu poruku. Kao i cela turneja, i ovaj nastup će imati humanitarni karakter. Dragana je naglasila da želi da koncert bude ne samo praznik muzike, već i prilika da zajedno učinimo nešto dobro.

Dragana Mirković najavila spektakl u Zetri Izvor: Instagram

Jedan od najupečatljivijih trenutaka konferencije bio je kada su joj novinari poklonili fotografiju na kojoj je sa legendom sevdaha, Halidom Bešlićem. Dirnuta ovim gestom, Dragana nije mogla da sakrije emocije. “Halid je moj veliki prijatelj i umetnik koga izuzetno cenim. Ova fotografija mi mnogo znači. Hvala vam od srca,” rekla je sa suzama u očima.

Dragana Mirkovic Izvor: Kurir

Sarajevo je još jednom pokazalo zašto je posebna muzička prestonica regiona, a Dragana Mirković potvrdila da se pravi spektakl ne meri samo brojem svetala i tona, već emocijama, iskrenošću i ljudskošću koju nesebično pruža svojoj publici.

