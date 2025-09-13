BIVŠI UČESNIK RIJALITIJA ZAVRŠIO U URGENTNOM: Tokom vožnje doživeo nezgodu, morao odmah da potraži lekarsku pomoć
Filip Mijatov, bivši zadrugar, primljen je rano jutros u Urgentni centar u Beogradu. Mijatov je, kako smo saznali od izvora bliski prijatelja, u ranim jutarnjim časovima javio za pomoć zbog.
Kako smo saznali od prijatelja, tokom vožnje je osetio da ga je nešto ubolo i osetio je veliko bol, a zatim i veliki svrab. Odmah je, bez potrebnih dokumenata, otišao u Urgentni centar, gde mu je ukazana pomoć. Kako smo saznali, bivši rijaliti učesnik dobio je terapiju protiv alergije i pušten je kući.
Pobegao iz rijalitija
Podestimo, Filip Mijatov kad je boravio u Zadrugu pobegao je iz rijalitija i ostao dužan Pinku 100.000 evra zbog nepoštovanja ugovora. On je tad napustio Srbiji.
"Ja odoh, a vi gledajte "Zadrugu" i pišite loše komentare. Ljubi brat", napisao je Filip uz objavu sa aerodroma.
Velika tragedija
Filipa je pre nekoliko godina doživeo veliku tragediju kada mu je preminuo brat Dimitrije Mijatov u 42. godini. Dimitrije Mijatov je tokom učešća u "Parovima" često ulazio u sukobe sa drugim učesnicima rijalitija. Preživeo je ranjavanje, zatvor, saobraćajne nesreće, a bio je i u paklu droge, o čemu je pričao u pomenutom šou-programu. Za sobom je ostavio sina koji živi sa majkom u Dominikanskoj Republici.