Filip Mijatov, bivši zadrugar, primljen je rano jutros u Urgentni centar u Beogradu. Mijatov je, kako smo saznali od izvora bliski prijatelja, u ranim jutarnjim časovima javio za pomoć zbog.

Kako smo saznali od prijatelja, tokom vožnje je osetio da ga je nešto ubolo i osetio je veliko bol, a zatim i veliki svrab. Odmah je, bez potrebnih dokumenata, otišao u Urgentni centar, gde mu je ukazana pomoć. Kako smo saznali, bivši rijaliti učesnik dobio je terapiju protiv alergije i pušten je kući.

Pobegao iz rijalitija

Podestimo, Filip Mijatov kad je boravio u Zadrugu pobegao je iz rijalitija i ostao dužan Pinku 100.000 evra zbog nepoštovanja ugovora. On je tad napustio Srbiji.

"Ja odoh, a vi gledajte "Zadrugu" i pišite loše komentare. Ljubi brat", napisao je Filip uz objavu sa aerodroma.

