SEĆATE LI SE PEVAČICE IZ NEVERNIH BEBA?! Njen glas vas je ostavio bez daha, a onda je naglo nestala: Evo gde je danas Jana Šušteršić
Janu Šušteršić publika je upoznala kao pevačicu "Nevernih beba", a kada je napustila ovaj bend 2011. godine, povukla se iz medija i o njoj se jako malo zna.
Detinjstvo
Rođena 21. septembra 1985. godine u Ljubljani, a prve tri godine života provela je u Libiji. Godinu dana živela je u rodnoj Ljubljani, a kada su joj se roditelji razveli nastavila je život u Beogradu.
Školovanje
Pohađala je Srednju muzičku školu "Dr. Vojislav Vučković", a sa samo 17 godina uspešno je upisala Muzičku Akademiju u Beogradu. Važila je za ogroman talenat, a na klaviru je bila pravi mali virtrouz.
Nešto kasnije osnovala je sa društvom pop bend, a jednom prilikom se i takmičila u 3K duru gde je i upoznala frontmena Nevernih beba koji ju je kasnije pozvao da peva u njegovom sastavu.
2011. godine je napustila bend i rešila da krene samostalnim koracima, a najveću ekspanziju doživela je u Sloveniji nakon pobede u emisiji "Ja imam talenat".
Sa Sergejem Ćetkovićem snimila je duet, a 2019. godine pevala je i na Beoviziji.
Danas je aktivna na društvenim mrežama, te neretko objavljuje sadržaj iz privatnog i poslovnog života.
