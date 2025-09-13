Slušaj vest

Janu Šušteršić publika je upoznala kao pevačicu "Nevernih beba", a kada je napustila ovaj bend 2011. godine, povukla se iz medija i o njoj se jako malo zna.

Detinjstvo

Rođena 21. septembra 1985. godine u Ljubljani, a prve tri godine života provela je u Libiji. Godinu dana živela je u rodnoj Ljubljani, a kada su joj se roditelji razveli nastavila je život u Beogradu.

Jana Šušterčić u spotu Nevernih beba Foto: Instagram

Školovanje

Pohađala je Srednju muzičku školu "Dr. Vojislav Vučković", a sa samo 17 godina uspešno je upisala Muzičku Akademiju u Beogradu. Važila je za ogroman talenat, a na klaviru je bila pravi mali virtrouz.

Nešto kasnije osnovala je sa društvom pop bend, a jednom prilikom se i takmičila u 3K duru gde je i upoznala frontmena Nevernih beba koji ju je kasnije pozvao da peva u njegovom sastavu.

2011. godine je napustila bend i rešila da krene samostalnim koracima, a najveću ekspanziju doživela je u Sloveniji nakon pobede u emisiji "Ja imam talenat".

Sa Sergejem Ćetkovićem snimila je duet, a 2019. godine pevala je i na Beoviziji.

Danas je aktivna na društvenim mrežama, te neretko objavljuje sadržaj iz privatnog i poslovnog života.

