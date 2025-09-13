"MOJE DETE KAD SE RODI, PRVO ĆE ZNATI..." Dea Đurđević oduševila sve Srbe, otkrila kako će vaspitavati decu!
Voditeljka Dea Đurđević nedavno je priznala da ima novog dečka, a sada je otkrila kako planira da vaspitava svoju decu. Naime, Dea Đurđević je na Instagramu podelila citat i otkrila da će svoje naslednike vaspitavati u skladu sa pravim vrednostima.
- Moje dete kada se rodi, prvo što će znati jeste da Kosovo nije samo zemlja, već duša našeg naroda i da treba zauvek da ga čuva u srcu, isto kao što su ga čuvali naši preci - piše u objavi.
Mladen Mijatović se vratio u Srbiju
Inače, bivši dečko Dee Đurđević, Mladen Mijatović se nedavno vratio u Srbiju i sada ponovo radi na Pinku.
Iako su mnogi mislili da će doći do pomirenja između njega i Dee, ona je priznala da ima novu ljubav.
- Nisam ga pomenula imenom i prezimenom i dobro je što nisam. Pošto gleda sigurno misli: "Kako sam hrabar i snažan". Verovatno treba imati hrabrosti, ali treba imati i manjak kompleksa. Prvo treba nositi breme javne ličnosti, pa onda i breme neke javne ličnost koja je preživela ono što je preživela. To jeste svojevrsna hrabrost i manjak kompleksa - rekla je Dea Đurđević za Informer.