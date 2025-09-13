Slušaj vest

Voditeljka Dea Đurđević nedavno je priznala da ima novog dečka, a sada je otkrila kako planira da vaspitava svoju decu. Naime, Dea Đurđević je na Instagramu podelila citat i otkrila da će svoje naslednike vaspitavati u skladu sa pravim vrednostima.

- Moje dete kada se rodi, prvo što će znati jeste da Kosovo nije samo zemlja, već duša našeg naroda i da treba zauvek da ga čuva u srcu, isto kao što su ga čuvali naši preci - piše u objavi.

Dea Đurđević poruka na Instagramu o vaspitanju dece Foto: Printscreen Instagram

Mladen Mijatović se vratio u Srbiju

Inače, bivši dečko Dee Đurđević, Mladen Mijatović se nedavno vratio u Srbiju i sada ponovo radi na Pinku.

Iako su mnogi mislili da će doći do pomirenja između njega i Dee, ona je priznala da ima novu ljubav.