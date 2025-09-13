Slušaj vest

Jana Todorović danas živi u velikom bogatstvu, međutim s vremena na vreme, na društvenim mrežama objavi sliku imanja sa Kosova, gde je nekada živela. Pevačica je stavila i tužne emotikone preko slike kuće koja je na Kosovu bez fasade, ali i ograde, te je mnoge ganula objavom.

Iako je nekada bila u velikoj nemaštini, Jana je sve napornim radom stekla, te danas ima nekoliko nekretnina, što u Srbiju, što u inostranstvu.

Foto: Printscreen

- Svi smo bili na okupu, imali smo mnogo manje, ali smo se više smejali, pevali, družili smo se. Tačno se znalo da smo subotom imali igranke u selu, pa smo imali redovno školske priredbe, lepše se živelo i bili smo nekako više vezani - rekla je Jana o svom životu ranije za Republiku.

"Bude mi teško kad odem dole"

Jana tvrdi da je uvek sačeka knedla u grlu kad pomene jug Srbije.

- Sada kada odem dole, više nema tih ljudi i stvarno mi bude teško. Ja sam iz sela Babin Most, mesto između Vučitrna i Prištine, nekih sedam kilometara od Gazimestana. Što se nekretnina tiče i restorana koji sam imala, sve sam to stekla sama, a želela sam pored pevanja da se oprobam i u ugostiteljstvu. Imala sam veliku pomoć dragih ljudi i naravno da mi je to svake sekunde značilo.