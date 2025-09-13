Slušaj vest

Voditeljka Irina Vukotić (49) sa bivšim suprugom Savom Radovićem, kojeg je upoznala u rijalitiju Veliki brat, koji je vodila, dobila je ćerku Iskru, koja sada slavi 17. rođendan. Irina se naslednici obratila emotivnim rečima na Instagramu povodom njenog rođendana, gde je podelila niz njihovih fotografija.

"Iskra mog života slavi 17. rođendan. Sijaj, voli, čuvaj to dobro srce i osmeh neodoljivi. Ostvaruj svoje snove, raduj se životu , budi mudrica, pametnica, a svi mi koji te obožavamo smo vetar u leđa.Voli te mama koja je ,naravno, preemotivna i lista stare albume", napisala je voditeljka, a mnogima je zapala za oko fotografija na kojoj njena mezimica svira bubnjeve.

Irina Vukotić sa ćerkom Foto: Printscreen/Instagram

Sava o bivšoj ženi

Sava je bio veliki šarmer te 2006. i osvajao devojke, dok je Irina vodila "Veliki brat" u kom se on takmičio. Nakon što je izašao iz rijalitija, Irina ga je intervjuisala i tada se moglo videti da su između njih proradile varnice, ali voditeljka se trudila da ne pokazuje emocije. Ipak, iza kamere, te 2007. godine desilo se nešto drugačije. Njih dvoje su ubrzo nakon završetka rijalitija započeli vezu, a iste godine su se i venčali i dobili ćerku. Ljubav nije potrajala, a Radović je jednom prilikom govorio o bivšoj supruzi i otkrio kakav odnos imaju.

- Mi smo kao vreme, nekada smo super, a nekada znamo... Ali, hvala Bogu da imamo i taj odnos, otvoren, Irina je veoma otvorena i nema dlake na jeziku. Iskreni smo - rekao je tad u emisiji "Bunker".

Irina o razvodu

O razvodu Irina nije previše govorila, a jednom prilikom u emisiji "Magazin In" se dotakla tog perioda.

- Sećam se perioda kada sam se razvela, često su te mame u parkovima prilazile, pisale "Kako si tako raspoložena", ja sam bila oličenje lepog izgleda, osmeha, ali sam uvek pričala da nije lako, iako uvek misle ljudi da je nama lako. Žene uvek vole da se poistovete i kad vide da neko radi, da živi sa svojim detetom i zbog toga mislim da ljudi prate te javne ličnosti, jer im to daje neku nadu - ispričala je Irina Vukotić jednom prilikom.

U ljubavi sa doktorim

Voditljeka Irina je pronašla novu ljubav. Naime, ona sada uživa u vezi sa doktorom Radmilom Jankovićem, sa kojim redovno putuje i pojavljuje se na javnim dešavanjima. Inače, Radmilo Janković je zamenik direktora UKC u Nišu, a tokom pandemije korona virusa bio je čest gost emisija, pa je stručnim izlaganjima na televiziji postao jedan od omiljenih lekara u narodu.