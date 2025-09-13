Slušaj vest

Aleksandra i Filip Živojinović proširili su porodicu devojčicom Arijom, koja je na svet došla pre desetak dana i tako nakon sina Aleksandra, dobili ćerku. Sve oči javnosti od tada su uprte u ovaj dom, pa smo odlučili da razgovaramo sa komšijama poznatog para.

Ono što se odmah primeti jeste da je kuća renovirana, a kroz balkonska vrata moglo se videti da je i enterijer dobio značajnih izmena. Komšije kažu da je nameštaj stizao danima, a da se pre rođenja bebe vredno radilo u dvorištu.

"Rušili su zidove u vili"

- Bilo je tu dosta majstora i još uvek ih ima samo dosta manje. Sudeći po tome koliko dugo se kuća renovirala sasvim sigurno je dosta toga izmenjeno unutra. Videli smo da su izbacivani malter i blokovi što znači da je došlo do rušenja nekih zidova, proširenja ili promene rasporeda. Njih dvoje su divni i ispoštovali su da se u vreme kućnog reda ne pravi buka iako nisu morali, jer imaju kuću a ne zgradu - ispričao je komšija.

Foto: Kurir

- Oni su velika porodica, u smislu jeste da Aleksandra i Filip tu žive sa svojom decom, ali stalno tu dolaze mame, tate i ostali. Žive jedan lep život, okruženi su najmilijima i svi se super slažu.

"Brena i Boba došli sa poklonima"

Devojke iz zgrade preko puta rekla je da pravo sa balkona gledaju na kuću Živojinovića.

- Zanimljivo je svima što oni tu žive jer se javne ličnosti uglavnom odluče za neke nove komplekse.

- Od dolaska bebe u kući je prava žurka. Brena i Boba su došli sa pregrštom poklona, Viktor sa devojkom. Tu je Prijina mama i Filipova, mislim da njih dve pomažu oko svega. Njih dve viđamo po ceo dan. Na adresu stiže gomila poklona i buketi sa cvećem, tome se ne zna broja. Filip je mobilan, on stalno u nabavku, ulazi i izlazi iz kola, kažu ove dve sestre i dodaju:

- Nama drugarice dođu na kafu, pa sedimo na terasi i buljimo u dvorište preko puta. Mislim prosto nam je na vidiku nije sada kao da nih nešto špijuniramo, kažu kroz osmeh.

Rođena pod srećnom zvezdom

Gospođa koja je krenula na pijacu rekla je da je često gledala

- Vidi sine, njih dvoje su, da ne znate da su poznati toliko prizemni da im nikada ne biste dali taj novac i slavu koju imaju. Pa oni lepo izađu iz dvorišta i uđu u taksi tu na ulici, parkiraju se kao i svi mi ostali gde nađu mesto ispred. Dok se nije porodila, Aleksandru smo viđali u šetnji sa sinom. Svo troje odu u parkić blizu. Sada je nisam videla od kada se porodila jer se verovatno još oporavlja i navikava na sve, ali brzo će ona sa kolicima u šetnju, kaže baka Mira.

- Kažu da Brena dolazi često i Boba, tu su još neke žene ali ne znam ti ja kako izgleda čija majka. Aleksandra je rođena pod srećnom zvezdom. Toliki koncerti, slava pa dete jedno, drugo, divan muž. Roditelji i baka i deka dočekali da sve to vide, šta ćeš više od života. Nek su zdravo.