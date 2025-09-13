Ugradila silikone

- Odlučila sam se na operaciju jer volim veće i punije grudi. Bog me nije pogledao što se dalo za videti. Da mogu da izgradim grudi u teretani, ja bih trenirala, ali nisam mogla, tako da mi je jedina opcija bila plastična hirurgija. Nisam bila iskompleksirana, niti sam imala neki deformitet – imala sam prirodno lepe grudi, samo što sam htela da budu malo veće. Radili smo 420 kubika, oblik je anatomski, a operacija je trajala oko sat vremena. Kada sam se probudila iz anestezije, ništa me nije bolelo jer me je držala anestezija, ali kako je krenula da popušta... Opet bih prolazila kroz sve da moram, ali mislim da je to najveća bol koju sam doživela u životu - objasnila je Milena i otkrila da ju je cena ovog zahvata koštala čak 4.000 evra.