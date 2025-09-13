"JOŠ JEDNOM POVISI TON" Baka Prase zapratio devojci uživo na Tiktoku: Sad ću da je razotkrijem - radila je uši, nos, čelo, bradu, cela je fejk!
Jutjuber Bogdan Ilić u lajvu je progovorio o estetskim korekcijama svoje nove devojke Milene Stamenković. Naime, Baka Prase se našalio da se njegova devojka cela izoperisala.
- Sada ću da je razotkrijem. Uradila je obraze, uradila je čelo, nos, bradu, uši, ma strašno, cela je fejk - rekao je Bogdan u svom uobičajenom šaljivom tonu.
Ipak, u jednom momentu Milena je povisila ton i reagovala na njegove izjave.
- Samo još jednom povisi ton onako, ima da te petardiram u zaborav. Vidite, ne odgovara, ne sme da pisne! - dodao je jutjuber.
Ugradila silikone
Inače, devojka Bake Praseta, Milena Stamenković je nedavno govorila o operaciji grudi.
- Odlučila sam da konačno probijem led i "guknem", što bi se reklo, i snimim ovakav tip videa, jer sam dobila mali milion pitanja od vas žena vezano za moje grudi. Danas želim da podelim svoje lično iskustvo o operaciji grudi i silikonskim implantima - započela je lepa Novosađanka, pa nastavila.
- Odlučila sam se na operaciju jer volim veće i punije grudi. Bog me nije pogledao što se dalo za videti. Da mogu da izgradim grudi u teretani, ja bih trenirala, ali nisam mogla, tako da mi je jedina opcija bila plastična hirurgija. Nisam bila iskompleksirana, niti sam imala neki deformitet – imala sam prirodno lepe grudi, samo što sam htela da budu malo veće. Radili smo 420 kubika, oblik je anatomski, a operacija je trajala oko sat vremena. Kada sam se probudila iz anestezije, ništa me nije bolelo jer me je držala anestezija, ali kako je krenula da popušta... Opet bih prolazila kroz sve da moram, ali mislim da je to najveća bol koju sam doživela u životu - objasnila je Milena i otkrila da ju je cena ovog zahvata koštala čak 4.000 evra.
kurir.rs/blic