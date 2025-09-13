Slušaj vest

Voditeljka Sanja Marinković odbrusila je nedavno Lei Kiš koja je izjavila izjavila da bivše učesnice rijalitija, koje su se oprobale kasnije kao voditeljke, ne smatra koleginicama i njih dve od tada nisu u dobrim odnosima.

- Dobro, one i ne rade na njihovij televiziji, tako da je vrlo logično da joj nisu koleginice, ako gledamo u tom smislu, televizijskom. One rade na televiziji Pink. Mislim da svako ima pravo da radi ono što voli, da radi na sebi, na svom razvoju... Ne bih ja bila toliko kritična - istakla je Sanja Marinković tada, a zatim dodala:

- Podržavam sve one koji žele da rade na sebi, pružala sam im podršku i u mojoj emisiji. Naravno da sam ih mnogo kritikovala, bilo je svega, ali mnoge su me prijatno iznenadile. Volim kada su žene vredne, kada rade, kada se bave sobom i to ne može da izađe na loše.

Birala između dve koleginice

Sanja Marinković je gostovala u emisiji "Bunker" kod Lune Đogani i birala je između koleginica, Dee Đurđević i Lee Kiš, otkrivajući koja joj je draža.

- Pa Dea Đurđević. To uopšte ne moram ni da komentarišem i neću da komentarišem. Dea je jedna izuzetna mlada dama i svaka joj čast na svemu. Mnogo se prolepšala, to joj govorim... Kao i svaka žena kad se razvede. Drugu ne komentarišem - istakla je Sanja.

"Spavala sa deset muškaraca i dobila zvanje televizijskog voditelja"

Lea Kiš je prva potkačila nekadašnje rijaliti učesnice koje su se potom oprobale kao voditeljke, te je navela kako se izgubio kriterijum kada je njihov posao u pitanju.

- Izgubio se kriterijum u našem poslu. One su postojale i ranije, pa su dobijale na kašičicu tu pažnju. Znalo se šta se može, a šta ne može. Nemojte mi reći da neko može da ode u rijaliti i da posle dve godine kaže meni ‘zdravo koleginice’ jer je dobila emisiju, a jedino što je uradila u životu je spavala sa deset muškaraca i na taj način dobila zvanje televizijskog voditelja - rekla je Lea Kiš i dodala:

- To je sramotno za našu profesiju, onda imate tabloide koji to podrže i vi posle dve godine pomislite da je moguće da neko bez znanja dobije priliku da nešto predstavlja na ekranu, bilo koja televizija, sa nacionalnom frekvencijom, privatnom – nije bitno bitno je da smo mi sami učinili to da naša profesija više ne postoji i da je televizijski novinar profesija koju može da radi svako - ispričala je ona.

