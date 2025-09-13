Slušaj vest

Ena Čolić ne krije sreću nakon pomirenja sa Jovanom Pejićem Pejom, te uživa u svakom trenutku u njihovoj ljubavi.

Nedavno je gostovala u emisiji "Narod pita" i priznala da li postoji šansa da se uskoro uda za njega.

"Peja radi na budućnosti"

U jednom trenutku u program uživo se uključila gledateljka koja je imala reči hvale za ovaj ljubavni par.

- Dobro veče, ovde Ljilja. Ja zbog vas nisam spavala, mnogo sam plakala. Ena, imala si loše iskustvo u životu i onda se u nisi osećala prijatno. Peja je veći muškarac od većine tamo. Nije tačno da on nije zreo - rekla je gledateljka.

- Peja radi na budućnosti. On je meni rekao da sam ja sve što je on tražio - rekla je Ena.

- To je bila takva ljubav... Žao mi je jer ne znam koliko si emotivno stabilna da možeš da pričaš. Vidim da je tebi duša ispunjena. Verovatno trebaju roditelji podršku da vam daju, ali ja znam, Zlata je dobra žena - dodala je gledateljka.

- Ona je uvidela da ja njega obožavam i da je on srećan, a ne zbog toga što ne želi da se suprotstavlja svom sinu. Moja baba dok je bila živa, lajkovala je Peji sve objave i našu sliku i našoj podršci. Bilo mi je najbitnije da ona prihvata. Ja sam došla kod babe kući, tu je bio i ujka i ja više nisam mogla da ćutim, rekla sam im da smo se pomirili. Baba mi je rekla da je ona to znala, jer dok je bio u emisiji sa Mimom, kaže da je krivio usta, a to je znak da laže - rekla je Ena.

- Peja je rekao da on ne planira da na prsten čekaš dugo - dodala je voditeljka.

- Rekao je do desetke najdalje - rekla je Ena.

- Šta bi rekla da te zaprosi sad? - pitala je voditeljka.

- Ja se nadam da će biti nekih naznaka. Ne bih volela da me prepadne sa tim. Ne bih odbila naravno. Oko desetke bih očekivala, a do tad ne. Ja zamišljam kako sedimo kod kuće i gledamo film, a ne da su tu ljudi. Lepo je sve to, ali ja bih umrla od anksioznosti. Lakše je kad očekuješ. Ja sam trebala da se udaš za oca svog deteta, imali smo dogovorenu svadbu. Međutim, otkazali smo je jer je on napravio neki problem sa roditeljima i oni nisu trebali da dođu. Venčanica je trebala da mi bude roze... - govorila je Ena.

