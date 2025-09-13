Slušaj vest

Roker Miliću Vukašinović je ponovo na rehabilitaciji, a prema rečima njegove supruge Suzane, dobio je novu protezu. Naime, Miliću je krajem prošle godine amputirana noga, nakon čega je on išao na rehabilitaciju kako bi se što pre oporavio. Nakon četiri meseca boravka u bolnici, vratio se u svoj porodični dom, ali prema najnovijim inforamcijama, Miliću su promenili protezu, te je sada ponovo na rehabilitaciji.

Naime, Milić je na društvenim mrežama objavljivao kako su proticali dani njegovog oporavka, te kako je sa novom protezom vežbao, a sada je njegova supruga Suzana koja se ne odvaja od njega i ne da mu da klone duhom je otkrila da su roker menjali protezu, te da oporavak i terapije protiču baš kako treba.

- Milić je dobro hvala Bogu, odlično. On je i dalje na rehabilitaciji, pošto su mu menjali protezu. Otvoreno mu je koleno, ali sa ovom protezom je sve lakše i terapijama će biti dobro - rekla je Vukašinovićeva supruga.

1/8 Vidi galeriju Milić Vukašinović u javnosti sa suprugom prvi put sa protezom Foto: Nemanja Nikolić

"Bio sam četiri meseca u bolnici"

U nedavnom intervjuu koji je Milić dao, priznao je da se suočava sa teškim finansijskim izazovima, a kako kaže, niko od kolega mu nije finansijski pomogao, ali je Sokoj bio tu za njega.

- Sokoj mi je dosta pomogao. Bio sam četiri meseca u bolnici, koju sam morao da plaćam 20.000 dinara na svakih deset dana, a to je mnogo para. Ja nemam penziju, primanja su mi samo od autorskih prava. Ovde u Srbiji isplata se vrši jednom godišnje, za prethodnu godinu, pa se pred Novu godinu uzme i neka akontacija. U Bosni i Hercegovini imam jednu agenciju i oni mi isplaćuju na pola godine - rekao je on, pa dodao:

- Ko ima velike troškove, mora da doda malo, ali realno ko živi skromnije, može da se živi. Otprilike godišnje, kada se sve zajedno skupi, bude oko 12.000 evra za celu godinu. Nadam se da ću, kada se oporavim i budem mogao da stojim, početi s nastupima, pa i da zarađujem.