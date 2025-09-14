Slušaj vest

Snimanje prvih epizoda muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" već je obeležilo nekoliko svađa i sukoba, iako šou-program zvanično počinje sa emitovanjem na ružičastoj televiziji tek sledećeg vikenda.

Glavni akter svih skandala i osoba koja je već na početku uspela da iznervira sve članove žirija je očekivano Dragomir Despić Desingerica.

Kako saznajemo od onih koji su imali prilike da prisustvuju prvim snimanjima, kontroverzni reper već je na ratnoj nozi sa svim kolegama iz žirija - Jelenom Karleušom, Zoricom Brunclik, Viki Miljković i Draganom Stojkovićem Bosancem, i to iz više razloga.

Svima smeta

- Desingerica ne ferma nikoga i bukvalno niko ne može da ga smiri. Na audiciji je to bilo i simpatično, svima je na početku bio zanimljiv i nisu se bunili što je stalno svima upadao u reč i komentarisao kandidate i kad ga niko ništa nije pitao. Jelena mu je odmah stavila do znanja da mora da nauči da se ponaša i da poštuje ostale koji su na sceni mnogo duže od njega, a neki i pre njegovog rođenja. Ipak, on je nastavio po starom i to je počelo da izluđuje sve jer od njegove galame niko ne može da dođe do reči i da kaže svoj komentar kandidatima. Čim neko nešto kaže takmičarima, a da se njemu to ne dopada, on počinje da viče i da se svađa, pravi scene i skače. Žiriju je to opasno počelo da smeta, pa su hitno od produkcije tražili da obave razgovor s njim i da ga smire jer ih takvim ponašanjem ometa i oni tako ne žele da rade - ispričao nam je sagovornik sa snimanja.

Kako on dalje navodi, Jelena i Bosanac su dosad jedini ušli ukoštac s njim i jasno mu stavili do znanja da s njima nema šale i da mora da se kontroliše, dok se Zorica i Viki apsolutno slažu s njima, ali još nisu ušle u direktnu raspravu, već mudro ćute.

U prilog našoj priči, na društvenim mrežama se pojavio snimak iz publike sa snimanja prve epizode takmičenja. Na njemu se vidi žestoka rasprava Jelene i Dragomira od koje je brujao studio u Šimanovcima.

Desingerica je uspeo toliko da iznervira Jelenu da je u jednom momentu zbog njega prekinula snimanje. On nije odustajao, već je nastavio s nedoličnim ponašanjem, zbog čega je JK zagrmela na trepera i poručila mu da tako može da se ponaša sa svojom ženom, a zatim je upozorila organizatore da će zaustaviti kamere svaki put kad Desingerica bude nepristojan.

Kako se može čuti na snimku, problem je nastao jer je Despić dolazio do Jelenine stolice, upadao joj u kadar i prekidao njeno izlaganje.

- Dosta, dosta, bre, dosta! Ženi svojoj tako, tišina! J*** mi se koja god da je! Nemoj da staješ ispred mene, sine! Ne dolazi u obzir! I svaki put kad to bude radio, ja ću prekinuti snimanje - vikala je Karleuša dok ju je producent emisije smirivao.

- Mogu, sine, liče, mogu. Najjače - provocirao je Desingerica.

Inače, Karleuša je pre snimanja istakla za Kurir da je njen i Desingeričin odnos jedan horor, ali da ima plan kako da ga drži pod kontrolom.

- Naš odnos je takav da ne znam da li da počnem da plačem ili da se smejem. Ne bih nazvala to odnosom, pre bih nazvala jednim hororom za koji se nadam da će posle 40 epizoda da se pretvori u jednu lepu priču sa srećnim krajem. Meni je došlo da plačem jer sam shvatila šta me čeka u 40 snimajućih dana s nekim ko je van kontrole, ali radićemo i na njemu jer je on kao neko dete s posebnim potrebama koje ćemo držati pod kontrolom. Najbitnije je da kažemo da smo tu zbog kandidata i da želimo da nađemo zvezdu. Desingerica je tu da zabavlja publiku dok ostatak žirija radi nešto konstruktivnije, a to je da radimo s kandidatima koji treba da pokažu najbolje što imaju u sebi - rekla je pop zvezda, a kasnije na Iksu dodala:

Nije on kriv

- Snimanje "Pinkovih zvezda" podiglo je puno prašine i ja jedva čekam sve da počne. Mnogi su me pitali o odnosu s ćelavim likom (lik u patikama) i Viki (lik s perikom), jer znaju da ne mogu da podnesem takve pojave. Počelo je uznemirujuće, ali prosudićete uskoro sami - zaključila je Karleuša.

Desingerica nije ostao imun ka Karleušine reči.

- Nisam ja kriv što neki žele da vrate honorare i raskinu ugovor. Nisam ja prekinuo snimanje na pola, nego ona (Karleuša) - izjavio je Desingerica.

