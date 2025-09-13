Slušaj vest

Đole i Gagi Đogani odrasli su u beogradskom naselju Mirijevo. Živeli su u trošnoj kući s ostalim članovima porodice, a u takozvanom orlovskom naselju za njih imaju reči hvale.

Detinjstvo

Jednom prilikom ekipa Kurira obišla je kraj u kome su živeli poznati denseri. Prijatelj Đoleta Đoganija iz osnovne škole je imao samo reči hvale.

- Ðole je moj drug. Išli smo zajedno u školu. Na pravom ste mestu. U ovoj ulici je živeo Ðole s roditeljima, majkom, braćom i sestrama. Sada je ovde i dobra kuća u odnosu na to kakva je bila kad su Ðole i Gagi živeli tu. Hvala bogu, moj drug je uspeo, probio se, obišao svet i nemaština i teški dani su iza njega - rekao je Ðoletov drug.

Kuća o kojoj su odrasla braća Đogani je srušena. Na istom mestu podignuta je druga kuća, u kojoj, kada je naša ekipa posetila ovaj kraj pre četiri godine živeo njihov ujak Šaban sa sinom.

- To su divni momci. Ovde su živeli. Ali to je bilo davno. Beda jeste bila, ali su postali pošteni ljudi ' rekao je tada Đoganijev ujak.

Ðoganijev prijatelj je tada objasnio da je denser oduvek bio drugačiji od ostalih.

Ovako Đole izgledao nekada:

- Ðole se oduvek razlikovao. Imao je specifične pokrete, tako su ga i zapazili. Otišao je odavde kad je napunio 14 godina, a Gagi je tada još bio dete. Dobili su stan i tada im je krenuo bolji život. Jako mi je drago. I ne samo to. Ðole nikad nije zaboravio svoj kraj. On se ne stidi svog porekla. Dovodio je decu da vide gde je živeo. Oduvek je bio dobar dečko. Fin, miran, vaspitan. Stvarno ne mogu da kažem nijednu lošu reč. Jako mi je drago što je uspeo. Cela njegova porodica je dobra. Niko ovde neće reći nijednu lošu reč ni za Gagija ni za Ðoleta jer su zaista bili dobri i nema razloga da kažemo nešto što nije. I dalje im želim svu sreću jer se trude i neka rade i uživaju - završio je Ðoletov prijatelj iz detinjstva.

