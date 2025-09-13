Slušaj vest

Dragomir Despić Desingerica postao je poznat po svom kontroverznom ponašanju i nesvakidašnjim nastupima.

Publiku je podelio na dva dela, oni koji ga bezrezervno podržavaju i vole, do onih koji ne razumeju njegov lik i delo.

Početak karijere

Despić je progovorio o svojim počecima i priznao kako je došlo do toga da se bavi muzikom.

- Oduvek sam bio u fazonu da ću ja imati sve što hoću. I kao klinac, nikada se nisam pitao "Da li ću?" nego "Kada ću?". Sve što sam radio u životu, trudio sam se da budem najbolji. Sport, biznis, muzika, uvek isto... Iz sprdnje sam se bavio muzikom još u srednjoj školi. Kada su se pojavile web kamerice, prvi mikrofoni, meni je to bilo zanimljivo. Mrzelo me je da učim, pa sam čačkao da vidim kako to sve funkcioniše. Srednju školu jesam završio, ali sa mukom jer me to nije zanimalo - govorio je Despić za fullscreen media.

Foto: Boba Nikolić

Sve radim sam

- Kada sam počeo da se bavim muzikom, bilo mi je zanimljivo zato sam i ušao u to. Razmišljao sam zašto je neko pametniji od mene. Sve radim sam od muzike, video edita, sve sam. Od početka do kraja sam ja deo tog proizvoda. Takav sam, hoću da bude najjače moguće, a niko ne može to bolje od mene da uradi. Generalno ljudi sve to plate i gotovo, a ja sve to radim sam. Baš sam krvav poslodavac, kada me neko ne skapira poludim... Svi koji rade sa mnom, niko nije otišao, svi hoće da budu deo najjačeg gasa. Otišao je jedino onaj koga sam ja šutnuo iz nekog razloga - priznao je Desingerica.

Pritvor

Desingerica je priznao da je nekoliko puta bio u pritvoru.

1/8 Vidi galeriju Desingerica u Odeonu Foto: Boba Nikolić

- Nikada nisam bio u zatvoru, bio sam u pritvoru. Bio sam u svim opštinama... Hapsili su me, one klinačke stvari. Nisam nikada zbog droge pao. Svaki klinac nekada završi u pritvoru, to je lagano. Snalazio sam se... Tetovirao sam u to vreme, dosta sam zarađivao. Nije kao u muzici, ali bomba je posao i dobro zarađuješ ako si u tome dobar - pričao je Dragomir za fullscreen media.

Desingerica u Pinkovim zvezdama: