Slušaj vest

Milica Pavlović ništa ne prepušta slučaju, a pored toga što je i muzički i produkcijski uključena u svaki segment svoje karijere, ona angažuje i najbolje stručnjake iz sveta.

Milica objavila pesmu koja je uvertira za njen novi album Foto: Nikola Radišić

Tako je bilo i za spot za pesmu “ADHD”, koji već ima skoro dva miliona pregleda na “Jutjubu”, a za samo dva sata od objavljivanja je ušao u trending u svim zemljama regiona, dok je u Austriji u rekordnom roku završio na prvom mestu.

Regionalna muzička zvezda je angažovala najboljeg stručnjaka iz Japana koji je radio kolor korekciju ovog spota, a na finalni rezultat je morala da čeka čak mesec dana.

Ali nisu samo stručnjaci iz Japana angažovani na snimanju ovog pravog futurističkog dela, pored ekipe sa naših prostora, Milica je angažovala i saradnike iz inostranstva, a direktor fotografije na setu dolazi iz Rusije.

Milica Pavlović snimila novi visokobudžetni spot Foto: Nikola Radišić

- Vi ne možete da shvatite kakvi su to profesionalci koji su radili na samom setu. Bilo je fanatastično samo gledati, a kamoli učestvovati i učiti od njih, a posebno od Milice. Najzanimljivije je to što smo na kraju svi pričali na engleskom jeziku tokom snimanja - rekao nam je izvor koji je prisustvovao snimanju spota za “ADHD”.

Inače, ekranizacija singla “ADHD” je rađena po uzoru na svetske modne editorijale i naučno-fantastične priče, kao što je serija “Westworld” u kojoj, baš kao i u Miličinoj ekranizaciji pesme, dominira minimalistička i hladna estetika, uz prisustvo vrlo zahtevnih koreografija, a plesači i koreograf su za potrebe snimanja iz Hrvatske došli u Beograd.

1/7 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Nikola Radišić

“Ja ne verujem kakav je ovo spot! Vau! Svaki kadar, svaki Miličin pogled, svaki izraz lica…sve… Ovo je tako svetski!”, “Vokalno jaka, ritmički zarazna, a spot je vizualno remek-delo koje spala art, modu i energiju. Svaka scena izgleda kao kadar iz filma, harizma nosi sve i diže celu priču na svetski nivo. Ovo nije samo singl, ovo je mifest moći i umetnosti”, “Najjača pesma ove godine”, samo su neki od komentara koji se iz minuta u minut nižu na društvenim mrežama otkako je pesma objavljena pre nekoliko dana.

Milica pesmom “ADHD” najavljuje šesti studijski album po redu, a kako je ovim projektom nadmašila samu sebe, ostaje nam da vidimo kakvu je tek muzičku bombu spremila.

Foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, Milica je održala modni čas kada se pojavila u crnoj elegantnoj haljinu na proslavi 18. rođendana ćerke Saše Matića, Tare. Cela porodica Matić je blistala, dok je Tara izgledala kao prava princeza, dok je Milica je specijalno za slavljenicu otpevala nekoliko pesama.

Kurir.rs

Milica Pavlović na slavlju: