Gori u kupaćem kostimu

Besna na kolege

- Glupi kaveri. Ko li smisli to? To je nešto najodvratnije i najstrašnije. Ako ja kupim pesmu, to je isto kao da sam ja kupila stan i taj stan je moj. Okej, ta neka firma ili investitor je to zidao, ali ja sam to platila i od tog momenta, to je moj stan. Taj investitor proda moj stan vama i za 20 godina vi uđete u moj stan i kažete da vi živite sad tu. Taj stan više nije tvoj, mislim jeste, ali "malo je i moj". Kao recimo slika Save Šumanovića. Ja imam njegovu sliku i ja sam je platila, to je moja slika. Sutra, da je on živ i on da dođe, ne može ni on da mi je uzme. 20 dana će da bude kod tebe, pa 20 dana kod mene. Okej, kako to? A ti si autor te slike, to je originalna slika. Ja sam je platila i to je moje. Potpuno su poremećene vrednosti. Ti koji učestvuju u tome, to je klasična krađa, to je otimačina. Danas se za nekog ko krade, kaže da je snalažljiv. Ne kaže se da je lopov. Ja te pesme nisam samo platila, ja sam ih otpevala i dala život i svim svojim je oživela - rekla je Jami, pa dodala: