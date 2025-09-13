Slušaj vest

Jasna Milenković Jami ima 52. godine, a ni najmanje tako ne izgleda.

Pevačica je objavila fotografiju sa bazena i zapalila društvene mreže.

Gori u kupaćem kostimu

Naime, Jami je u crnom kupaćem iz jednog dela ponosno pozirala i pokazala čime raspolaže u 6. deceniji. 

Jasna Milenković Jami na bazenu
Jasna Milenković Jami pokazača izvajanu figuru u 5. deceniji Foto: Instagram

U prvom planu su njene izvajane noge, ali i tanak struk, što ponovo opravdava njenu titulu jedne od najzgodnijih pevačica na domaćoj estradnoj sceni.

Besna na kolege

Nedavno je Jami u emisiji "Stars Specijal" na Kurir televiziji otkrila šta joj najviše smeta kod mlađih kolega i generalno u njenom poslu.

- Glupi kaveri. Ko li smisli to? To je nešto najodvratnije i najstrašnije. Ako ja kupim pesmu, to je isto kao da sam ja kupila stan i taj stan je moj. Okej, ta neka firma ili investitor je to zidao, ali ja sam to platila i od tog momenta, to je moj stan. Taj investitor proda moj stan vama i za 20 godina vi uđete u moj stan i kažete da vi živite sad tu. Taj stan više nije tvoj, mislim jeste, ali "malo je i moj". Kao recimo slika Save Šumanovića. Ja imam njegovu sliku i ja sam je platila, to je moja slika. Sutra, da je on živ i on da dođe, ne može ni on da mi je uzme. 20 dana će da bude kod tebe, pa 20 dana kod mene. Okej, kako to? A ti si autor te slike, to je originalna slika. Ja sam je platila i to je moje. Potpuno su poremećene vrednosti. Ti koji učestvuju u tome, to je klasična krađa, to je otimačina. Danas se za nekog ko krade, kaže da je snalažljiv. Ne kaže se da je lopov. Ja te pesme nisam samo platila, ja sam ih otpevala i dala život i svim svojim je oživela - rekla je Jami, pa dodala:

Jasna Milenković Jami Foto: Kurir, Damir Dervišagić, Printskrin/Instagram

- Imam dokaze da sam neke pisme pisala direktno ja i potpuno ih menjala. Čak imam autora koji su mi dali samo strofe i rekli da se snađem za refren, pa sam ja sama pisala refren, a nisam potpisala sebe. Imam crno na belo. Pesma "One stvari" je potpuno moj tekst i sa Sašom sa kojim sam bila i više od prijatelja, rekla sam mu samo da je uobliči. Da bi neko tamo rekao, to nije njena pesma, mogu da radim sa njom šta hoću. Ne možeš, to je moj život - bila je oštra Milenkovićeva.

