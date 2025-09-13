Slušaj vest

Hanka Paldum važi za jednu od najlepših žena na našim prostorima. Njena lepota osvaja i dan- danas njene vršnjake, a sada je isplivala informacija da joj je mlađi kolega slao intimne slike, što je on i potvrdio, reč je o Bojanu Tomoviću.

Bojan Tomović i pevačica nisu neznanci već su pre nekoliko godina i sarađivali. Oni su snimili duet "Jedan je dom" I tako je počelo njihovo druženje i zajednička putovanja kad su gostovali po raznim emisijama širom Balkana, međutim malo ko je znao da je mlađi kolega šokirao Hanku, kada joj je poslao svoje intimne fotografije.

Hanka šokirana zbog intimnih slika

Prvo joj je izjavio ljubav, a onda je otišaso predaleko. Kako izvor kaže Hanku je ovaj potez šokirao. Hanka ga je tada odmah blokirala i stavila tačku na saradnju sa Tomovićem koji inače važi za kontroverznu osobu.

- Bojan se zaljubio u Hanku, počeo je otvoreno da joj se udvara, čak se priča da joj je slao provokativne slike i označio je na statusu na društvenim mrežama.

Bojan Tomović priznao da je istina

Bojan ima 43 godine i iako je Hanka 20 godina starija od njega bipolarnom pevaču to nije smetalo jer kaže da su ga uvek privlačile starije žene - rekao je izvor, a pevač je potvrdio sve:

- Jeste istina, šta ću. Hanku volim, ali blokirala me je - rekao je Bojan za Blic.