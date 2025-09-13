- Ćao svima! Donela sam jednu jako, jako bitnu odluku za sebe a to je da poskidam sve ove tetovaže i sve ovo što sam se šarala u nekim mlađim godinama želim da nestane...Ona tetovaža koja me posebno nervira i na koju bacam poseban akcenat je tetovaža na leđima koja je ogromna štaviše tada sam istetovirala goluba morate da znate jednu stvar, mrzim ptičurine zašto sam ja to tada istetovirala, o čemu sam razmišljala? Zaista ne znam,...ali čula sam da laserom može uspešno da se skine ono što bih želela i bila bih vam zahvalna ako je neko od vas radio laser, da mi u komentarima nappiše iskustva. ne zanima me da li boli, neka boli i treba da boli, zanima me da li ostaju ožiljci i koliko laserskih tretmana je potrebno da se ukloni cela tetovaža i verujte mi da sam ponosna na ovu odluku jer to i to te šare na mom telu to više nisam ja i baš sam se pokajala, i da mogu da vratim vreme nikada ali nikada se ne bih tetovirala - govorila je u videu na Tiktoku.