"DONELA SAM ODLUKU, ŽELIM DA NESTANE, DA MOGU DA VRATIM VREME..." Katarine Živković se oglasila: Nedavno postala majka, a sad se usudila da sve prizna javno
Mladost - ludost. Rečenica koju je svako izgovorio bar jednom u životu. Mnoge ludosti uradimo u mladosti, a tek kasnije shvatimo koliko nam nisu bile potrebne. Neke od ludosti ostanu u sećanju, a na neke smo osuđeni da nam svaki dan budu pred očima.
Baš taj problem ima i Katarina Živković koja se sada oglasila i otkrila da želi da ukloni sve tetovaže s tela.
Pevačica je u mlađim godinama uradila nekoliko tetovaža na svom telu a jedna od njenih najvećih je na leđima. Sada, kako je sazrela i kako se posvetila i majčinstvu očigledno je promenila svoj pogled pa smatra da joj to više ne treba. Ona je podelila video na TikToku gde otkriva šta planira:
- Ćao svima! Donela sam jednu jako, jako bitnu odluku za sebe a to je da poskidam sve ove tetovaže i sve ovo što sam se šarala u nekim mlađim godinama želim da nestane...Ona tetovaža koja me posebno nervira i na koju bacam poseban akcenat je tetovaža na leđima koja je ogromna štaviše tada sam istetovirala goluba morate da znate jednu stvar, mrzim ptičurine zašto sam ja to tada istetovirala, o čemu sam razmišljala? Zaista ne znam,...ali čula sam da laserom može uspešno da se skine ono što bih želela i bila bih vam zahvalna ako je neko od vas radio laser, da mi u komentarima nappiše iskustva. ne zanima me da li boli, neka boli i treba da boli, zanima me da li ostaju ožiljci i koliko laserskih tretmana je potrebno da se ukloni cela tetovaža i verujte mi da sam ponosna na ovu odluku jer to i to te šare na mom telu to više nisam ja i baš sam se pokajala, i da mogu da vratim vreme nikada ali nikada se ne bih tetovirala - govorila je u videu na Tiktoku.
Kaje se i zbog jedne pesme
Iako je ponosna na svoj uspeh, jednom prilikom je priznala da postoji jedna pesma zbog koje se kaje što ju je snimila.
- Moje pesme su ozbiljne, ali imam jednu pesmu za koju mislim da je blam. Ne želim da kažem koja je, inače je veliki hit u Hrvatskoj. Mislim nije blam, ali meni se jednostavno ne sviđa. Bila sam mlada, nisam znala ni zato sam je snimila - ispričala je Katarina Živković za Grand.
Kurir.rs