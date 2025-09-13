Slušaj vest

Sita Ahmić otkrila je tik pred početak Elite 9 da je ona takođe jedna od učesnica pomenutog rijalitija. Njena sestra Aneli Ahmić pre dve godine ili ti sezone je ušla u Elitu, a Sita je zbog nje bila glavna tema kako za crnim stolom tako i u medijima.

Poznata je i po tome da nikad nije imala dlake na jeziku, pa se mnogi pitaju ako je iz spoljnog sveta pravila haos u Beloj kući kako li će sad biti kad uđe u istu.

Inače, u Elitu 9 ulazi i Marko Janjušević Janjuš koji je bio s njenom sestrom, a sa kim je Sita imala nekoliko okršaja, a ulazi i Stanija Dobrojević s kojom se Sita često prepucavala preko medija ali i na društvenim mrežama.

Sita je nedavno negirala da ulazi u rijaliti

Sita Ahmić, sestra Aneli Ahmić, pred finale "Elite 8" stigla je u Šimanovce kako bi dočekala sestru. Ona je obećala porodici da neće ulaziti Kako je tada rekla ona sigurno neće u rijaliti, a nada se da je ovo poslednji put da se i njena sestra Aneli nalazi tamo.

- Nadam se da je ovo zadnji put da je čekam posle rijalitija. Umorni smo svi. Nadam se da idemo sa prvim mestom, zaslužila je! - rekla je Sita i dodala:

- Obećala sam porodici da ću biti gospođa večeras! Biću gospođa, kao i inače.

- Da li ću u rijaliti? Da sam mlađa, možda, ovako... Ne, ne - rekla je Sita potom, pa se osvrnula na Janjuša.