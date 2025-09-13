Slušaj vest

Asmin Durždžić javnosti je postao poznat kao bivši partner Aneli Ahmić, ali i kao dečko Stanije Dobrojević.

Mesecima unazad se oglašavao kako zbog Aneli sa kojom ima ćerku, te su se javno prepucavali, a sada se spekuliše o njegovom ulasku u “Elitu” zbog Dobrojevićeve koja je nedavno sletela u Beograd. U razgovoru je sada Asmin otkrio za koju svotu novca bi ušao u rijaliti.

- Ne bih ušao u rijaliti, ne mogu sebe da zamislim unutra - rekao je on otkrivši da mu se život u mnogome promenio otkako se njegovo ime spominje u rijalitiju.

Bez obzira na to što je Stanija rekla da su njih dvoje u katastrofalnom i komplikovanom odnosu, Asmin ipak tvrdi drugačije.

- Sa Stanijom je sve u najboljem redu. Ljubomoran sam i takav sam prosto. Iako znam da nemam potrebu da budem ljubomoran, ja jesam, to je jače od mene - rekao je on i dodao:

- Često se svađamo, ali Stanija je nežna i mnogo osećajna žena i za nju je katastrofa što ja ljubomorišem i pitam zašto joga traje 15 minuta duže. Za mene je okej da pitam što traje 15 minuta duže.

Na pitanje da li postoji nešto što bi moglo da se otkrije o njegovom životu u ovoj sezoni “Elite 9” i što bi moglo da mu naškodi, Asmin kaže:

- Ne, ne plašim se ničeg, sve što radim radim javno i stojim iza svega što radim.

Iako je Uroš Stanić u nekim od svojih intervjua pljuvao po Alibabi, sada je izjavio da mu je on slao skupe poklone, pitali smo i Durdžića o čemu se radi, a on je istakao da je u pitanju šala.

- ⁠Nisam mu slao ništa, malo smo se zezali, ne poznajem ga lično, ali mi se izvinio i sve je ok.