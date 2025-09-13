Slušaj vest

- Kod nje sam došla kada nisam znala ni kako da se ponašam, oblačim i funkcionišem. Ovaj period me je prisetio na onaj od prošle godine kada sam ulazila u rijaliti ''Farmeri''. Nadam se da će me ljudi sada upoznati u boljem svetlu, nego što je to bilo u rijalitiju ''Farmeri''. Tamo sam se svađala i razbijala, nisam se lepo ponašala. Nisam očekivala da ću se toliko komentarisati ja, najviše me je pogodilo jer su pričali da je moja životna priča jedna velika laž - počela je ona.

Aleksandra se dotakla i Kristininih navoda da je svaka njena izgovorena reč zapravo mišljenje Golubovića.

- Meni je Kristijan u rijalitiju govorio da će mi pomoći. Kada smo izašli iz rijalitija, rekao mi je: ''Kristina nije zadovoljna tvojim ponašanjem''. Nekoliko dana nakon toga, usledio je poziv od njega, a on mi je rekao: ''Da li možeš da nam čuvaš dete, dok smo na snimanjima?''. Nije mi bilo jasno kako odjednom takav stav, a ona je rekla da me ne želi u njihovoj kući. Prihvatila sam to, spavala sam sa njihovim detetom. Nakon posla dođem, igram se sa decom - pričala je ona za Pink i dodala:

- Spavala sam kod njih sa njihovim detetom u sobi. Ja nikom nisam preotela krevet. Nazvala sam Kristijana i rekla sam mu da moram da napustim mesto gde sam bila, kod Nataše. Izašla sam iz tog stana, ušla kod Kristijana i Kristine, jer je dogovor bio da im čuvam decu. Nisam ni slutila da će Kristina pomisliti da s moje stane postoji neka namera skrivena prema Kristijanu. Meni Kristijan liči na mog oca, to sam više puta istakla. Da li ja ličim na nekog ko rastura brakove?! Nisam devojka koja preterano ulaže u sebe s ciljem da se muškarcima dopadne. Nikakvu lošu nameru nisam imala - zaključila je zadrugarka za Pink televiziju.