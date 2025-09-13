Slušaj vest

Na kapiji Šimanovaca dogodio se prizor koji je iznenadio čak i one koji misle da su sve videli, starleta i rijaliti zvezda Maja Marinković i Taki Marinković u suzama, u čvrstom zagrljaju.

Maja je na samom početku rekla sledeće:

Maja ulazi u Elitu, Taki je prati Izvor: Kurir

"Ja sam najveća zvezda. Sve je ful, sad sam krenula na spremanje. Nisam došla ovde da tražim muža, svesna sam sebe" - rekla je starleta.

Maja Marinković ulazi u Elitu Foto: Boba Nikolić, Kurir

"Svi će se kačiti na njeno ime, zadnja će da izaće, Maja ima 47 džakova. Danas je Majina majka bila u stanu, malo pospremila, izljubile su se. Rekla joj je da uključi malo više mozak, nego srce. Ona se neće oglašavati, radi u ozbiljnoj kompaniji. " - rekao je Taki.

2 Maja ulazi u Elitu, Taki je prati Izvor: Kurir