JANJUŠ STIGAO U ŠIMANOVCE: Teško se kreće, osećaju se posledice operacije! Sve šokirao izjavom: Sledi...
Marko Janjušević Janjuš večeras ulazi u Elitu 9, a svi su mislili da neće nakon operacije koju je nedavno imao.
Janjuš je na početku razgovora priznao da li postoji šansa da se pomiri sa Majom.
- Odakle to da će biti pomirenje? Sad smo zreli pa da pokušamo ponovo? Kako da ne. Falio mi je rijaliti, svuda je rijaliti, generalno u životu. Kruna je sada velika, sada sve više razume. Operacija je prošla, ne zamerite mi, sve je prošlo dobro, sledi oporavak - rekao je on i dodao da će ova sezona da bude zanimljiva.
- Biće zanimljiva sezona, falio sam, ne može to bez mene da prođe.
Imao hitnu operaciju
Učesnik rijalitija "Zadruga" i "Elita", Marko Janjušević Janjuš hitno je operisan i to samo par dana pre ulaska u "Elitu 9".
Janjuš se tada oglasio na Instagramu i otkrio kako se oseća nakon intervencije.
- Operacija je uspešno odrađena zahvaljujući Dr Nikoli Kolareviću, a i svima drugima, od anesteziologa do sestara, a drugim doktorima koji su bili prema meni da nemam reči. Hvala od srca svima rešio sam se problema koji me dug niz godina mučio da je kamen narastao čak skoro 3 cm... Hvala urologijo u Zemunskoj Bolnici, hvala doktori, hvala sestre. Hvala svima vama na porukama podrške i zabrinutosti... Ljubi vas i voli vaš Janjuš.. - napisao je bivši košarkaš.