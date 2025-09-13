Slušaj vest

Marko Janjušević Janjuš večeras ulazi u Elitu 9, a svi su mislili da neće nakon operacije koju je nedavno imao.

Janjuš je na početku razgovora priznao da li postoji šansa da se pomiri sa Majom.

- Odakle to da će biti pomirenje? Sad smo zreli pa da pokušamo ponovo? Kako da ne. Falio mi je rijaliti, svuda je rijaliti, generalno u životu. Kruna je sada velika, sada sve više razume. Operacija je prošla, ne zamerite mi, sve je prošlo dobro, sledi oporavak - rekao je on i dodao da će ova sezona da bude zanimljiva.

- Biće zanimljiva sezona, falio sam, ne može to bez mene da prođe.

Imao hitnu operaciju

Učesnik rijalitija "Zadruga" i "Elita", Marko Janjušević Janjuš hitno je operisan i to samo par dana pre ulaska u "Elitu 9".

Janjuš se tada oglasio na Instagramu i otkrio kako se oseća nakon intervencije.