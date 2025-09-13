Matora i Dragana ulaze u Elitu
MATORA ULAZI U ELITU S DRAGANOM, A SA SOBOM SU PONELE I BEBU! Tomićeva ushićena: Iznenadila me je….
I ove godine Jovana Tomić Matora će okušati svoju sreću unutar zidina Šimanovca, a za razliku od prošlog, ulazi s devojkom Draganom.
Poznato je da su njih dve ušle u vezu tokom prošle sezone i da su imale dosta nesuglasica koje su, reklo bi se, izgladile jer deluje da im cvetaju ruže.
Poput Bore Santane i one ću ući sa kućnim ljubimcem, a kako je Matora otkrila pred okupljenim medijskim ekipama, Dragana ju je iznenadila za pola godine koje su skupa provele.
Oca smestila u dom
- Želim da pozdravim tatu, on je sada u domu. Želim da mu kažem da ne brine, da se ne nervira. On je u sobi sa dva druga, ja ih zovem tri musketara. Imam colj tata, ne brini, jedino mi žao što se rastajem od njega - rekla je Jovana u jednoj emisiji.
