I ove godine Jovana Tomić Matora će okušati svoju sreću unutar zidina Šimanovca, a za razliku od prošlog, ulazi s devojkom Draganom.

Poznato je da su njih dve ušle u vezu tokom prošle sezone i da su imale dosta nesuglasica koje su, reklo bi se, izgladile jer deluje da im cvetaju ruže.

Poput Bore Santane i one ću ući sa kućnim ljubimcem, a kako je Matora otkrila pred okupljenim medijskim ekipama, Dragana ju je iznenadila za pola godine koje su skupa provele.

Matora ulazi u Elitu s Draganom Izvor: Kurir

Oca smestila u dom