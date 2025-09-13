Slušaj vest

I ove godine Jovana Tomić Matora će okušati svoju sreću unutar zidina Šimanovca, a za razliku od prošlog, ulazi s devojkom Draganom.

Poznato je da su njih dve ušle u vezu tokom prošle sezone i da su imale dosta nesuglasica koje su, reklo bi se, izgladile jer deluje da im cvetaju ruže.

Poput Bore Santane i one ću ući sa kućnim ljubimcem, a kako je Matora otkrila pred okupljenim medijskim ekipama, Dragana ju je iznenadila za pola godine koje su skupa provele.

Matora ulazi u Elitu s Draganom

Oca smestila u dom

Podsećamo, Jovana je morala da smesti oca u starački dom zbog Elite

- Želim da pozdravim tatu, on je sada u domu. Želim da mu kažem da ne brine, da se ne nervira. On je u sobi sa dva druga, ja ih zovem tri musketara. Imam colj tata, ne brini, jedino mi žao što se rastajem od njega - rekla je Jovana u jednoj emisiji.

