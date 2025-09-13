Slušaj vest

Dugo očekivana deveta sezona rijalitija "Elita" upravo je počela.

Na samom početku ovaj veliki događaj otvorio je sam čelnik Pinka, Željko Mitrović.

On je priredio neviđeni spektakl u Šimanovcima.

Naime, Mitrović je zajedno sa Ognjenom Amidžićem i Nenadom Marinkovićem Gastozom zaplovio gondolom jezerom do statue Medičija, a potom i pred njim zapalio vatru u znak odavanja počasti.

Željko Mitrović otvara Elitu 9 Foto: Printscreen Pink

 Njegove ruke potom su krenule da gore, što možete videti u galeriji iznad.

mitrovic z.jpg
Foto: Printscreen

On je potom zaigrao sa robotima koje je lično stvorio i obučavao, a onda je i pustio veličanstven glas i iznenadio sve zapevavši pesmu "Bella ciao".

"Milunka, Prorok i ja"

On je, inače, otkrio šta je još pripremio.

- Milunka, Prorok i ja uveliko spremamo Tošu za predstojeću sezonu. Ova dva AI humanoidna robota praviće glavobolje svim učesnicima Elite, ali će učešće uzeti i u drugim programima televizije Pink - napisao je Mitrović, uz fotografiju novog robota.

Kurir.rs

