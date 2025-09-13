ŽELJKO MITROVIĆ SPEKTAKULARNO OTVORIO "ELITU 9"! Zapalio vatru, pa i sam počeo da gori! Ovo još nije viđeno na malim ekranima! (FOTO)
Dugo očekivana deveta sezona rijalitija "Elita" upravo je počela.
Na samom početku ovaj veliki događaj otvorio je sam čelnik Pinka, Željko Mitrović.
On je priredio neviđeni spektakl u Šimanovcima.
Naime, Mitrović je zajedno sa Ognjenom Amidžićem i Nenadom Marinkovićem Gastozom zaplovio gondolom jezerom do statue Medičija, a potom i pred njim zapalio vatru u znak odavanja počasti.
Njegove ruke potom su krenule da gore, što možete videti u galeriji iznad.
On je potom zaigrao sa robotima koje je lično stvorio i obučavao, a onda je i pustio veličanstven glas i iznenadio sve zapevavši pesmu "Bella ciao".
"Milunka, Prorok i ja"
On je, inače, otkrio šta je još pripremio.
- Milunka, Prorok i ja uveliko spremamo Tošu za predstojeću sezonu. Ova dva AI humanoidna robota praviće glavobolje svim učesnicima Elite, ali će učešće uzeti i u drugim programima televizije Pink - napisao je Mitrović, uz fotografiju novog robota.
Kurir.rs