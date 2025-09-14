"SVE SREUŠENO, PUSTOŠ OSTALA..." Miljanu Kulić na imanju u Šimanovcima zatekao ŠOK! Odmah počela da histeriše (VIDEO)
U Elitu 9 ušla su 53 takmičara, a stari igrači poput Miljane Kulić, Marka Janjuševića Janjuša, Maje Marinković odmah su obišli imanje i primetili da nije sve isto kao prethodnih sezona.
Miljana Kulić je odmah uzviknula:
- Nema apartmana, srušen! Pustoš ostala, vidiš, nema ga - rekla je Miksi, a onda su se prisetili trenutka i viralnog snimka kad se drala na Maju.
- Ne, Majo! Ne, ne, ne... - prisetili su se zadrugari i oponašali trenutak kada je Maja uništavala imanje.
Veliki šef poslao pismo
Kao i svake godine, Veliki šef je takmičarima poslao pismo u Belu kuću, a pročitao ga je ovoga puta Ivan Marinković.
U pismu je Veliki šef naveo pravila ponašanja u Zadruzi 9 Eliti, te da će svako nepoštovanje biti strogo kažnjivo.
Željko Mitrović je tokom ulaska održao i govor.
- Broj 9 je uvek magičan. Majke nas nose u stomaku 9 meseci, u hrišćanskoj religiji ima 9 anđeoskih korova. Ovo je 9 uspešnih godina za nas, rekordnih rezultata - rekao je Mitrović na početku.