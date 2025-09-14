Slušaj vest

U Elitu 9 ušla su 53 takmičara, a stari igrači poput Miljane Kulić, Marka Janjuševića Janjuša, Maje Marinković odmah su obišli imanje i primetili da nije sve isto kao prethodnih sezona.

Miljana Kulić je odmah uzviknula:

- Nema apartmana, srušen! Pustoš ostala, vidiš, nema ga - rekla je Miksi, a onda su se prisetili trenutka i viralnog snimka kad se drala na Maju.

- Ne, Majo! Ne, ne, ne... - prisetili su se zadrugari i oponašali trenutak kada je Maja uništavala imanje.

Veliki šef poslao pismo

Kao i svake godine, Veliki šef je takmičarima poslao pismo u Belu kuću, a pročitao ga je ovoga puta Ivan Marinković.

U pismu je Veliki šef naveo pravila ponašanja u Zadruzi 9 Eliti, te da će svako nepoštovanje biti strogo kažnjivo.

Željko Mitrović je tokom ulaska održao i govor.