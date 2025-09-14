Slušaj vest

Mnogi se sećaju voditeljka koji je radio na RTS-u Daniela Pintera. Iako je nekada bio poznato TV lice, sada vodi potpuno drugačiji život. Daniel je nedavno iznenadio javnost kada je progovorio o svoj intimi i počeo da se oblači kao žena.

Na RTS-u je Daniel Pinter radio od 1997. do 2010. godine radio kao spiker, voditelj i novinar u informativnim redakcijama javnih servisa Radio-televizije Srbije (RTS), Radio-televizije Vojvodine (RTV) i privatnim televizijskim stanicama TV Panonija, TV Melos i TV Kanal 9 u Novom Sadu, stoji na Vikipediji.

1/10 Vidi galeriju Danijela Pinter oblači se kao žena Foto: Pritnsceen/Instagram

Ipak, on je svog život promenio iz korena kada je prestao da radi na RTS. Sada se oblači kao žena i bio je veoma aktivan na Instagramu gde je objavljivao provokativne fotografije.

Pinter je ranije za medije rekao da se bavio i prostitucijom i da mu je nadimak Dženi.

- Radio sam kao pravnik četiri godine, uredno išao u sud, ali me to nije držalo. Bio sam i voditelj u RTV Vojvodina, ali sam na kraju počeo da se bavim "masažama" - rekao je ranije za "24 sata" Daniel koji je na kraju počeo da vodi dvostruki život, pa dodao:

- Vrlo je teško nekome ko je drugačiji da se bavi određenim profesijama. Sada preko dana radim u jednoj privatnoj firmi, a uveče stavljam periku, uzimam perje i zadovoljavam klijente. Svoj posao zovem masažama, mada je to naprosto prostitucija.

Živi u Briselu

- Radim u Briselu, a živim u gradu Antverpenu i to u stanu vlade gde naravno plaćam rentu. Inače, grad u kom živim je druga po veličini luka u Evropi i najbogatiji je grad u Belgiji. Smešten je na severozapadu zemlje u regionu Flandriji. Iako po veličini spada u manje gradove, ne samo da predstavlja privredni, već je to i modni, kulturni i turistički centar kako Belgije tako i Evrope. Inače, posao sam dobio prvenstveno zbog toga što je moj raniji aktivistički rad u Srbiji ovde prepoznat i vrednovan - objašnjava Daniel, za portal mojnovisad.

Na sudu tražio da ga oslovljavao kao ženu

Danijel Dženi Pinter 2016. godine morao je da ide na sud kako bi dao izjavu u vezi sa uništenjem i oštećenjem javne imovine 11. januara te godine.

Pinter je imao problem prilikom ulaska u sud jer sudska straža nije htela da ga pusti obučenog kao prostitutku, ali je sudija odreagovao, pa je ipak ušao.

Foto: S.S.

- Stavlja mi se na teret da sam razbio ulazna vrata RT Vojvodine. Kako sam rekao policiji, tako sam ponovio i sudiji da nemam nikakve veze s tim. U tužilaštvu su nudili da mi predoče neke snimke i svedoke, a oni se nisu ni pojavili. Tražio sam da vidim snimke, međutim, rekli su mi da ih sada nema - kaže Danijel.

On je tražio da ga oslovljaju u ženskom rodu.