Zerina Hećo, nekadašnja učesnica rijalitija "Zadruga", privlačila je veliku pažnju u šou programu, ali i nakon njega. Zadnji put je dospela u žižu interesovanja u maju kada je prebačena na psihijatrijsku kliniku, o čemu su mediji pisali.

Kako se navodilo, Zerina je tada vidno uznemirena i izgubljena potražila pomoć u Urgentnom centru, odakle je upućena na dalje lečenje. Nakon toga na Tiktoku je objavila nalaze iz bolnice.

Zerina Hećo

Imala moždani udar

Kako se vidi po uputu koji je napisan 9. maja, Zerina je ušla u Urgentni vidno uznemirena, napeta i izgubljena. Takođe, ona je šokirala tada navodima da je doživela moždani udar.

"Imala sam moždani udar, govor trenutno ne posedujem kao ni funkciju jedne šake", napisala je tada.

Šta se danas dešava sa Zerinom nije poznato u javnosti, ali na njenom Instagramu se vidi da mesecima nije aktivna. Ona je zadnju objavu početkom marta i tada je objavila fotografiju sa partnerom, sa kojim je u tom periodu samo i delila fotografije.

Zerina Hećo sa dugom kosom

Šišala se na ćelavo

Podsetimo, bivša zadrugarka Zerina Hećo ostavila je ceo Balkan u šoku kada je u uživo programu ošišala svoju dugu crnu kosu, a potom iobrijala glavu i postala ćelava.

Ona je nakon Igre istine, koja se igrala tokom njenog učešća u rijalitiju "Zadruga", otišla u kupatilo i nakon što je makazama odsekla kosu, brijačem je potpuno obrijala glavu, svi su bili u šoku nakon te scene, pa se i dan danas sećaju Zadrugarkinog postupka.

Zerina Hećo se šiša i brije glavu u Zadruzi

Inače, Zerina Hećo svojevremeno je bila u vezi sa pevačem Dadom Glišićem, za kojeg je tvrdila da ju je u više navrata tukao i izbacivao iz stana u Beogradu, u kome su živeli.