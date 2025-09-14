Slušaj vest

Dušica Jakovljević jedna je od omiljenih TV lica sa malih ekrana, a već godinama je muza ružičaste televizije kada je rijaliti format u pitanju.

Voditeljka je samo nekoliko dana pred početak nove sezone Elite progovorila o svom poslu i lošim komentarima koji je često prate.

"Znam ko sam i koliko vredim"

- Mnogo je teško raditi ovaj format. Nemaš scenario, sve moraš da radiš iz glave, moraš brzo da razmišljaš, nemaš pomoć. Ne opterećujem se komentarima jer znam ko sam i koliko vredim. Ja sam dinosaurus koji je počeo da radi mnogo davno. Žao mi je što ranije nije bilo društvenih mreža da ljudi vide kako sam radila na radiju, kako sam imala ekskluzive sa svetskim poznatim ličnostima... Imam pozadinu za sve - govorila je Dušica za fullscreen media i dodala:

- Kad sam imala 17 godina i ja sam dobila priliku, a bilo je mnogo ljudi koji su već dugo radili i bili iskusni u tomn poslu. Nisam ja sujetna po tom pitanju, zaista. Draž je u tome da se pojavljuju i novi mladi ljudi, smatram da mene lično ne može niko da ugrozi.

"Bila sam kod psihoterapeuta"

- U nekim periodima me je Bog više voleo nego sam ja sama sebe. Uvek sam išla srcem i to nije dobro. Uvek sam se divila ljudima koji su proračunati i koji odvajaju razum i emocije. Bila sam dva puta kod psihoterapeuta, to je predivno iskustvo. Od sat vremena, nekih 20 minuta smo pričali o tome... Nekada se prezasitiš mnogih stvari. Nekada su mi smetali i naslovi, to ume da zaboli. Nisam jedna od tih koji misle da je svaki marketing i dobar marketing - govorila je za fullscreen media.

Zablistala na otvaranju Elite 9

Dušica se pojavila pred širokim narodnim masama u glamuroznom izdanju na otvaranju devete sezone rijalitija.

U bež toaleti do poda, ukrašena ružama istog materijala i boje, voditeljka je zasenila sve prisutne, kao i gledaoce kraj malih ekrana. Haljina koju nosi je od providnog materijala, a po sebi ima posute bisere i kristalne šljokice koji sijaju.

Dušica Jakovljević na otvaranju Elite 9: