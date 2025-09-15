Slušaj vest

Influencerka Ela Dvornik je pre dve godine gostovala u epizodi „Knjazališta“, kada se oprobala u građevini. Tada ju je ugostio građevinski radnik Huso koji ju je uveo u tajne svog zanata.

Zarađuje i do 80.000 evra mesečno

U emisiji su se dotakli mnogih tema, a građevinar Huso je bio poprilično šokiran kada je Ela otkrila koliko mesečno može da zaradi influensom.

„Od 10.000 do 80.000 evra“, rekla je influencerka, na šta je simpatični građevinar ostao bez teksta.

„Pa ja toliko ne mogu godišnje“, rekao je, pa dodao da građevinari, ako su dobri, mogu da zarade oko hiljadu i po evra mesečno.

1/7 Vidi galeriju Ela i Dino Dvornik Foto: Print Screen, Privatna Arhiva

„Neće vas više biti, nestaće vas“, rekla mu je Ela na to. Otkrila je da je njena influencerska karijera počela 2014. godine, kada je pisala blog. Ela je na kraju zaključila da nikada ne bi volela da bude vodoinstalaterka.

„Dosadno mi je, radije bih stavljala keramiku“, rekla je.

Računi joj bili u blokadi

Firme koje se vode na influenserku su nedavno bile u blokadi. Dan nakon objave da je firma Alterella, u kojoj je influenserka Ela Dvornik direktorka, u blokadi, Ela je rešila taj problem. U Fini je odmah podmirila dugovanje zbog kojeg se našla u blokadi i o svemu obavestila fanove.

– Bila sam blokirana jednom i nije bilo tako strašno. Mi u Hrvatskoj uvek imamo familiju... – napisala je jedna pratilja, a Ela joj je odgovorila otkrivši za koji iznos se našla u problemu: „Ja bila blokirana za 300 evra, brate, eto. Skandal državni. Ne znam kako će narod preživeti ovu dramu... Dno, užas, ne daj bože nikome...“

U blokadi joj je bila i druga fir5ma Cruella, koju ima od 2018. godine, ali nije poznat razlog, niti ga je spominjala u objavama.

Kuća Ele Dvornik od 124 kvadratna metra, a dvorište 551 kvadratni metar:

1/10 Vidi galeriju OVAKO IZGLEDA KUĆA OKO KOJE RATUJU ELA DVORNIK I NJEN BIVŠI MUŽ! Foto: Printscreen/Instagram

Ella je u aprilu 2023. godine osnovala firmu Alterella, registrovanu za delatnost promocije, reklame i propagande. U prvoj godini poslovanja ostvarila je promet od 64.000 evra i neto dobit od 12.400 evra, a zaposlena je bila jedna osoba sa platom od 398 evra. Godinu kasnije prihodi su porasli na skoro 100.000 evra, a neto dobit na 14.700 evra, dok je zaposlenici plata povećana na 833 evra. Direktorka Alterelle je Ella, dok se kao osnivač vodi Sead Ajaz.

Do prošle godine Ella je sa bivšim suprugom imala i firmu Manijak, koja je izbrisana u oktobru 2024. godine. Iako je godinama poslovala pozitivno s neto dobiti većom od 50.000 evra, u godini njihovog razvoda završila je u dugu od skoro 26.000 evra.

Nije završila ni srednju školu

Njeni poslovni usponi i padovi godinama su u fokusu javnosti zbog činjenice da nije završila ni srednju školu. Štaviše, odustala je od obrazovanja još u drugom razredu srednje škole, na šta je posebno negodovao njen deda, glumačka legenda Boris Dvornik. Ella je o svom obrazovanju otvoreno govorila 2023. na konferenciji „Beep Up“. Pohađala je Umetničku školu u Zagrebu, ali ju je napustila u drugom razredu zbog snimanja serije „Rođaci“, koja nikada nije prikazana.