Dušica Jakovljević jedna je od omiljenih TV lica sa malih ekrana, a već godinama je muza ružičaste televizije kada je rijaliti format u pitanju.

Voditeljka je nedavno progovorila o ljubavnim partnerima i priznala da li je nakon razvoda braka, ponovo poželela da se uda.

O udaji

- Do nedavno sam želela da se udam, sada više ne želim. Želja za pripadanjem me je kočila. Prvi put kad sam se udala nisam nosila venčanicu, pa sam razmišljala nekada da je lepo da nosim belo, da ona kolona ide za mene. Ako se ikada desi, biće mnogo dobro, obećavam ekskluzivu - nasmejala se Dušica i dodala za fullscreen media:

- Kad god sam nešto rekla "nikada", stiglo me je. Nadam se da se neću skoro udati, trenutno i nemam za koga. Imala sam stvarno divne partnere, ali sam gledala na te veze... Mislila sam "to je to". Mene nije lako izdržati, ja sam kao odbegla mlada, uglavnom sam ja odlazila...

"Teška sam i nekad nepredvidiva"

- Srljala sam, mislila sam da će mene neko da spase i reši mi sve probleme u životu. Svaka žena misli da će možda imati to savršeno rame za sve. Onda shvatam da žena može i bez toga... Teška sam i nekad nepredvidiva. Svoje energije u početku nisam bila svesna, ali teško je to podneti... - govorila je za fullscreen media.

Piše knjigu

Dušica je progovorila i o knjizi koju već neko vreme piše i otkrila šta joj je bila inspiracija.

- Sve što sam pisala, sklonila sam i počela od početka. Prvo sam pisala o muškarcima a shvatila sam da treba da pišem o sebi. Neće to biti klasična autobiografija, ali će biti inspirisana stvarnim ličnostima i događajima iz mog života. Želim da ogolim mnoge stvari, pitaće se ljudi gde su neke granice. Lep sam koncept smislila mogu ti reći... Nadam se da će do kraja jeseni biti gotova.

