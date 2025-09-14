Slušaj vest

Dragomir Despić Desingerica progovorio je o kolegama sa estrade i muzici koja mu prija van posla, ali i porocima kojima, kako kaže, trenutno nije sklon.

Reper nije želeo nikoga da izdvaja kao najsimpatičnijeg, te je tvrdio da poštuje svačiji rad.

Estrada

- Sa svima sa estrade razgovaram. Nikoga ne bih izdvajao, ničiji rad, čim su tu, znači da dobro rade. Svako se bori za sebe, poštujem svačiji rad, ne bih odvajao. Ja slušam sve, i strano i domaće. U kolima znam da pustim nešto što je možda i nepoznato, taj gas me radi. Volim nekad da pustim i Yu ex rok ili Balaševića - rekao je Desingerica za fullscreen media.

1/6 Vidi galeriju Desingerica Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Boba Nikolić

"Mi smo bomba"

Despić se osvrnuo i na prijateljstvo sa Bakom Prasetom i otkrio da su u sjajnim odnosima.

- Baka i ja smo baš bomba. Baš smo dobri, čujemo se stalno, čavrljamo. Baš ga gotivim, evo iskreno da ti kažem, ne postoji ništa loše. Nedavno smo kupovali auto i ja i on, pa smo malo ćaskali - govorio je Despić za fullscreen media.

Foto: printscreen YT

O porocima

Despić je otkrio da nije pobornik poroka i da ga je muzika potpuno smirila.

- Ne pijem, ne drogiram se. Ranije je tu bila svega i svačega, danas nemam vremena. Lepo sam rekao, muzika me je mnogo smirila. Možda bih ja i vario, zgutao nešto, ali nemam vremena - našalio se Desingerica.

Desingerica pokazao besnu mašinu: