Slušaj vest

Nikolina Kovač progovorila je o preljubi i otkrila da je tokom trudnoće sumnjala da ju je muž Saša Kapor prevario. Naime, Nikolina Kovač je u emotivnoj ispovesti govorila o svom odnosu sa suprugom Sašom Kaporom sa kojim je vezu, koja je kasnije krunisana brakom, započela tokom takmičenja u "Zvezdama Granda".

- Sumnjala sam da me je Saša prevario tokom trudnoće, ali prevaru nikada ne bih oprostila, rekla je Nikolina i otkrila da ju je muž povredio.

Prevario je

- Pa jeste, ali ja sam mu to oprostila. Uz to smo nekako rasli i sazrevali. Davali smo novu šansu našoj ljubavi, našoj vezi. Ja kao vernik smatram da je brak jedna jako kompleksna stvar, jako teška stvar, pogotovo ako su dve različite osobe. To je toliko davanje na svakodnevnom nivou, razumevanje, borba za opstanak svakodnevna koja crpi i te kako mnogo energije i te kako mnogo osećanja. Mnogo bi bilo produktivnije da se sva ta energija i osećanja usmere na nešto drugo, ali to je put da se pronađe spasenje, carstvo Božije. Sve dok čovek može da kalkuliše, da sam sa sobom prašta i balansira.

1/8 Vidi galeriju RAZMENJIVALI NEŽNOSTI ISPOD NOVOGODIŠNJE JELKE, A ONDA IH SIN PREKINUO: Nikolina Kovač i Saša Kapor u porodičnoj idili! OVAKVO IZDANJE niko nije OČEKIVAO! (FOTO) Foto: Privatna Arhiva

"Rastajali smo se na nekoliko dana"

Nikolina Kovač je otkrila da su se ona i Saša nekoliko puta rastajali.

- Saša i ja smo se razilazili na nekoliko dana. Bilo je momenata kada nismo bili zajedno, kad ja sebi dam prostor i odem za Bosnu, on ostane radi.

Završili teške fakultete

Inače, Saša Kapor i Nikolina Kovač zavoleli su se tokom muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a kasnije su ljubav krunisali brakom i dobili dvoje dece.

Pevačica je diplomirala na katedri za novinarstvo i komunikologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Ni njen suprug Saša Kapor nije zapostavio obrazovanje, i sa 35 godina postao je diplomirani inženjer saobraćaja.

– Upisao sam Mašinski fakultet u Beogradu, gde sam bio dobar student i uspešno upisao treću godinu studija, 2008. godine se prijavljujem na takmičenje i tako ljubav prema muzici me je odvela daleko od fakulteta. Sve vreme moje karijere u podsvesti sam želeo da mi se pored ljubavi za muzikom ostvari i druga ljubav, a to je ljubav prema vazduhoplovstvu, tako da sam školovanje nastavio na Fakultetu za civilno vazduhoplovstvo – prisetio se pevač koji uprkos uspešnoj karijeri nije odustao i posle nekoliko godina završio je važnu etapu u svom životu:

– Naravno, obaveze prema porodici i čestim putovanjima stvarali su mi poteškoće za potpunu posvećenost fakultetskim obavezama. Uspeo sam da položim preostale ispite i da uradim završni rad i od prekjuče ušao u svet akademskih građana kao diplomirani inženjer saobraćaja – poručio je tada Kapor.