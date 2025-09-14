Slušaj vest

Adam Adaktar, koji je sebe nazvao "kraljem obrva", odrastao je u Čačku pod pravim imenom Adam Marjanović. Nakon preseljenja u Beograd, stvorio je imperiju za ulepšavanje i iscrtavanje obrva, a i sam je ljubitelj estetske hirurgije i ulepšavanja.

Sve korekcije i operacije Adaktara

On je sada dobio pitanje na Tiktoku - "Je l' bi smeo da kažeš šta si radio sa očima?" na šta je spremno krenuo da odgovara:

- Nisam siguran da ste vi spremni da čujete moju celu istoriju. Ja smem i nemam problem sa tim - krenuo je da objašnjava čemu se sve podvrgao da bi dobio željeni izgled.

Foto: Printscreen/Instagram

- Idemo ovako: dve bleferoplastike, dva temporalfita hirurški - prvi nije uspeo, pa smo ponovili. Zatim: transfer masti gornji kapak, transfer masti donji kapak, transfer masti temporalni deo koji je izdigao kraj. To je bilo jako važno. Posle toga hijaluronski fileri u celu kožicu u kapku da ne bi izgledala mršava, kao evropska kožica, nego da bi izgledala kao azijatska kožica", objašnjava Adaktar pa nastavlja:

- Posle toga hijalurinski fileri ispod obrve da bi raširili taj prostor. Obrva kao obrva, urađena cela, to je normalno, to ja radim. Niti su bile propala investicija, to je sve popucalo, to sam morao da vadim to nema nikakvu poentu, ali to nije tema. Tema je zapravo moja estetika. Šta god da radim, ja ne želim da to izgleda prirodno, ja želim da to izgleda funkcionalno, normalno.

"Samo uši su 100% moje"

- Ako neko ode da operiše nos, finalni rezlultat mora da izgleda kao nečiji mali nos, od neke osobe koja se rodila sa malim nosom. Samo ti nisi imao sreće da se rodiš sa tim nosom pa si ga platio. Imam problem kada neko nešto operiše to izgleda kao da niko nikada nije mogao da se rodi sa tim i tu nastaje nakaradni izgled koji se meni ne dopada. Za oči recimo, želeo sam da 'ubijem' taj balkanski momenat i da se približim istočnjačkom momentu.

"Uši su 100% moje, ali da hipotetički da želim da ih operišem, želeo bih da izgledam kao ljudi koji su se rodili sa malim lepim ušima. Ne bih voleo da ih neko priljubi da izgledam kao budala sa slepljenim ušima."

Lavina komentara

Usledili su brojni komentari ispod videa:

"Je l' može neko da prevede sve ove zahvate šta znače?" "Toliko sam siromašna da nisam ni znala da postoje mogućnosti da se sve ovo uradi", "Što onda radiš obrve koje ne liče na obrve sa kojima se neko rodio?"

A bilo je i ovakvih: "Iskreno, mislila sam da si rođen sa takvim očima. Predobro", "Čovek je lep nema druge... i on i žena i deca su im predivna, plus ko ne konta njegov sarkazm, baš tužno", "Jao, kako sam glupa, u sve sam poverovala" i mnogi drugi.

Kurir/Mondo

