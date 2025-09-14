DOK JE U ELITI, NJIMA JE PREPUSTILA KAFANU: Ovo su sinovi Zorice Marković, Dejana rodila sa 15 godina sa harmonikašem iz svog sela
Pevačica Zorica Marković ponovo je deo rijalitija. Markovićeva je ušla u Elitu, a sve u vezi sa restoranom prepustila je sinovima, koji su njena velika podrška.
- Zorica je sinovima sve poverila. Oni su upućeni u svakog radnika, kako posao funkcioniše i često svraćaju u objekat, tako da je sve pod kontrolom - rekao je izvor, a o tome je i Zorica pričala sa novim cimerima.
Starijeg rodila sa 15 godina
Ima dva sina, Dejana i Iliju, koji se retko pojavljuju u javnosti, a koji su njen ponos.
Zorica je jednom prilikom objavila zajedničku fotografiju sa njima, Ilijom i Dejanom i pokazala kako izgledaju njeni naslednici. Dejana je dobila sa samo 15 godina, sa harmonikašem iz svog sela, a ubrzo nakon porođaja oni su se rastali.
Pevačica je tada napustila rodno mesto kako bi pravila pevačku karijeru. Dejana retko viđala, ali danas imaju odličan odnos. Sina Iliju pevačica je dobila u drugom braku i za njega devojke kažu da je opasan frajer.
Ostala bez prvog muža
Inače, Zorica Marković izgubila je svoju životnu ljubav, prvog supruga Nedeljka Bracu Zatezalo, sa kojim ima sina.
Naime, njen prvi suprug preminuo je nakon kraće i teške bolesti, a pevačica je sada smogla snage da progovori o njegovoj smrti.
- On je bio najlepši deo mog života. Mi nismo mogli skupa, ali smo ostali u dobrim odnosima, imamo našeg sina. Fokusirala sam se na sina jer je njemu jako teško, što je i normalno. On se jako teško s tim suočava. Braca je bio jedan veliki gospodin i legenda u ovom gradu. Ilija treba da nastavi dalje - počela je Zorica u emisiji "Premijera-Vikend Specijal".