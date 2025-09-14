Slušaj vest

Pevačica Zorica Marković ponovo je deo rijalitija. Markovićeva je ušla u Elitu, a sve u vezi sa restoranom prepustila je sinovima, koji su njena velika podrška.

- Zorica je sinovima sve poverila. Oni su upućeni u svakog radnika, kako posao funkcioniše i često svraćaju u objekat, tako da je sve pod kontrolom - rekao je izvor, a o tome je i Zorica pričala sa novim cimerima.

Starijeg rodila sa 15 godina

Ima dva sina, Dejana i Iliju, koji se retko pojavljuju u javnosti, a koji su njen ponos.

Zorica je jednom prilikom objavila zajedničku fotografiju sa njima, Ilijom i Dejanom i pokazala kako izgledaju njeni naslednici. Dejana je dobila sa samo 15 godina, sa harmonikašem iz svog sela, a ubrzo nakon porođaja oni su se rastali.

Pevačica je tada napustila rodno mesto kako bi pravila pevačku karijeru. Dejana retko viđala, ali danas imaju odličan odnos. Sina Iliju pevačica je dobila u drugom braku i za njega devojke kažu da je opasan frajer.

Ostala bez prvog muža

Inače, Zorica Marković izgubila je svoju životnu ljubav, prvog supruga Nedeljka Bracu Zatezalo, sa kojim ima sina.

Naime, njen prvi suprug preminuo je nakon kraće i teške bolesti, a pevačica je sada smogla snage da progovori o njegovoj smrti.