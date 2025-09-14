Slušaj vest

Hasan Dudić prokomentarisao je ulazak sina Mikija Dudića u devetu sezonu Elite, te je otkrio da li je srećan zbog njegove odluke.

"Dobro je što je ušao"

Pevač je otkrio svoje impresije o ulasku sina u rijaliti.

- Gledao sam jutros Elitu do 6, posle sam malo dremnuo. Plakao sam, ja imam samo njega. Izdržao sam momački. Miki je poznat muzičar, kompozitor, ali nikada nije želeo da priča da je moj i Zlatin sin. Oduvek se sklanjao po strani, a sada je rešio da se pokaže. Mislim da je dobro što je ušao, nikada nije bio u vojsci, mislim da će unutra videti i dobre i loše strane života. Tako je i Joca nedavno video i sada je konačno srećan - govorio je Dudić i dodao:

Foto: Kurir

"Prošao je kafansku školu"

- On je u suštini namazan, prošao je kafansku i estradnu školu. Čovek je i nije uvlakuša i folirant, mnogo je pošten. Svestan je da je majstor, da ima svoj zanat i drugačije se oseća. Tamo ima mnogo ljudi koji nemaju ni "alata ni zanata" i to može biti problem - rekao je Dudić u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

1/6 Vidi galeriju Miki Dudić Foto: Printscreen Instagram

"Obožavam Janjuša"

Dudić je otkrio ko mu je u prvoj noći privukao najviše pažnje i naterao ga da se smeje do suza.

- Ja obožavam Janjuša, on mi je simpatičan. Osvežio mi je dan, kada je vikao na Uroša i komentarisao nokte, ja sam plakao od smeha. Ima tamo dobrih ljudi, možda će steći prijatelje za ceo život - priznao je Dudić.

Hasan Dudić o muzici i estradi: