Džejla Ramović je još jedna u nizu pevačica koja se našla u neprijatnoj situaciji jer je postala žrtva internet prevare, a ovog puta u sve je umešana i veštačka inteligencija (AI).

Tako se na Instagramu pojavila reklama koja koristi Džejlin lik, ime i glas generisan pomoću veštačke inteligencije, a u kojoj ona poziva pratioce da, ako imaju na računu 10 evra, mogu skinuti besplatnu aplikaciju zahvaljujući kojoj će, navodno, zaraditi veliki novac u kratkom roku.

Odmah se oglasila

- Ako imate 10 evra na kartici, pogledajte, možete probati ovo. Aplikacija je besplatna, nema reklama i nećete morati nikoga pozivati da biste počeli. I što je najzanimljivije, stvarno radi. Ako pobedite, novac će biti na vašem računu za pet minuta, i to je to. Preuzmete aplikaciju, registrujete se, igrate nekoliko dana i to je sve. Jednostavno, brzo i jasno - govori lažna Džejla u pomenutoj AI reklami.

Čim je do nje došao ovaj oglas, Džejla je svoje pratioce na Instagramu upozorila da je sve prevara i naglasila da je neko iskoristio njen identitet za lažnu kampanju.

- Želim da obavestim javnost da je reklama u kojoj se koriste moje ime, prezime, lik, kao i glas lažna i da ja s njom nisam ni na koji način povezana! U toj reklami je bez moje dozvole korišćen moj identitet, a glas koji se koristi generisan je pomoću veštačke inteligencije (AI), takođe bez mog znanja i pristanka. Nisam učestvovala u toj kampanji i nemam nikakve veze s proizvodom ili uslugom koji se na taj način promovišu - poručila je Džejla.

Pevačica je na kraju zamolila svoje pratioce i javnost da prijave sporni profil i podele informaciju kako bi se sprečilo dalje varanje ljudi.

- Ovo je ozbiljna zloupotreba mog identiteta i preduzeću sve potrebne pravne korake kako bih zaštitila svoja prava. Molim vas da ovaj profil prijavite i informaciju podelite kako bi se sprečilo dalje širenje dezinformacija - napisala je Ramovićeva.

Ozbiljni problemi

Pokušali smo da stupimo u kontakt s pevačicom kako bismo od nje dobili komentar, ali nije nam se javila do zaključenja ovog broja.

Džejla, podsetimo, nije prva koja se našla na meti internet prevaranata. Pre nje su se u sličnoj situaciji našle Lepa Brena, Dragana Mirković, Ceca Ražnatović, Seka Aleksić, Nina Badrić, Olivera Kovačević i mnoge druge, zbog čega su imale ozbiljnih problema. One su se tako našle u lažnim reklamama koje preporučuju proizvode za mršavljenje i izlečenje od parazita, pa su bile primorane da zatraže i pravnu pomoć zbog zloupotrebe njihovog lika i dela.

