SLATKE MUKE NATAŠE BEKVALAC I HANE U MADRIDU: Ispratila ćerku na studije, evo su prvo uradile kad su stigle u Španiju (FOTO)
Ćerka pevačice Nataše Bekvalac i nekadašnjeg vaterpoliste Dače Ikodinovića, Hana, stigla je u Madrid gde će studirati. Hana je u poslednje vreme veoma aktivna na svom Instagram profilu, a sada je objavila fotografije i pokazala kako provodi prve dane u Španiji.
Hana Ikodinović je u poslednje vreme veoma aktivna na svom Instagram profilu, a sada je objavila fotografije i pokazala kako provodi prve dane u Španiji. Ona je otputovala zajedno sa majkom Natašom, a njih dve su uveliko bile u šopingu i kupile puno stvari za opremanje stana.
Hana je nakon te fotografije objavila još jednu sa ulica Madrida, a nema sumnje da će sve ići baš onako kako je zamislila.
Podsetimo, Nataša je nedavno govorila o odnosu sa Hanom i priznala da joj je teško što će se uskoro odseliti.
„Hana i ja imamo lep, otvoren, prijateljski odnos. Drago mi je da kada nešto ne valja, prvi broj koji okrene je moj. Mama ne rešava sve probleme, ali drago mi je što može sve da mi kaže. Teško mi je što ide, uopšte mi nije svejedno, ali znam da je to jako važno za njenu budućnost i to mi daje snagu. Ne mogu da zamislim dan bez nje, ali isto tako znam da je osamostaljivanje nešto najvažnije za decu“, kazala je ona.