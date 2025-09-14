Slušaj vest

Ćerka pevačice Nataše Bekvalac i nekadašnjeg vaterpoliste Dače Ikodinovića, Hana, stigla je u Madrid gde će studirati. Hana je u poslednje vreme veoma aktivna na svom Instagram profilu, a sada je objavila fotografije i pokazala kako provodi prve dane u Španiji.

1/6 Vidi galeriju Nataša Bekvalac i Hana Ikodinović stigle u Madrid Foto: Printscreen/Insagram

Hana je nakon te fotografije objavila još jednu sa ulica Madrida, a nema sumnje da će sve ići baš onako kako je zamislila.

Podsetimo, Nataša je nedavno govorila o odnosu sa Hanom i priznala da joj je teško što će se uskoro odseliti.