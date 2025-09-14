Slušaj vest

Ćerka pevačice Nataše Bekvalac i nekadašnjeg vaterpoliste Dače Ikodinovića, Hana, stigla je u Madrid gde će studirati. Hana je u poslednje vreme veoma aktivna na svom Instagram profilu, a sada je objavila fotografije i pokazala kako provodi prve dane u Španiji.

Hana Ikodinović je u poslednje vreme veoma aktivna na svom Instagram profilu, a sada je objavila fotografije i pokazala kako provodi prve dane u Španiji. Ona je otputovala zajedno sa majkom Natašom, a njih dve su uveliko bile u šopingu i kupile puno stvari za opremanje stana.

Nataša Bekvalac i Hana Ikodinović stigle u Madrid Foto: Printscreen/Insagram

Hana je nakon te fotografije objavila još jednu sa ulica Madrida, a nema sumnje da će sve ići baš onako kako je zamislila.

Podsetimo, Nataša je nedavno govorila o odnosu sa Hanom i priznala da joj je teško što će se uskoro odseliti.

„Hana i ja imamo lep, otvoren, prijateljski odnos. Drago mi je da kada nešto ne valja, prvi broj koji okrene je moj. Mama ne rešava sve probleme, ali drago mi je što može sve da mi kaže. Teško mi je što ide, uopšte mi nije svejedno, ali znam da je to jako važno za njenu budućnost i to mi daje snagu. Ne mogu da zamislim dan bez nje, ali isto tako znam da je osamostaljivanje nešto najvažnije za decu“, kazala je ona.

Ne propustiteStars"POZLILO MI JE U AVIONU, SAOPŠTILI SU MI DA IMAM TUMOR PANKREASA" Sestra Nataše Bekvalac preživela pakao, sad izgleda neverovatno, a ovo je njena priča (FOTO)
20240321-14-45-28dragana-bekvalac--draganabekvalac72--instagram-photos-and-videos.jpg
RijalitiESTRADA ČESTITA ROĐENJE ĆERKE ALEKSANDRI PRIJOVIĆ Pljušte poruke, Filipova majka takođe javno reagovala! (FOTO)
Porodila se Aleksandra Prijović
RijalitiKAFANA, ALKOHOL I CIGARETE IM UNIŠTILI GLAS! Pevači burnim životom ugrozili zdravlje, zbog ovoga su morali POD NOŽ, ona čak tri puta išla na operaciju!
Marija Mikić peđa medenica edita aradinović nataša bekvalac
Stars"ŠTA TI UMIŠLJAŠ DA SI?" Nataša Bekvalac dobila uvredljivu poruku, a na kraju sve postalo urnebesno: Pevačica podelila privatnu prepisku (FOTO)
DSC_8437.jpg