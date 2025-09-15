Slušaj vest

Aleksandra Prijović se nedavno porodila, donevši na svet ćerku Ariju.

Porodila se Aleksandra Prijović
Porodila se Aleksandra Prijović

Pevačica je u medijskoj ilegali od početka godine, ali publika nije izgubila interesovanje za njene pesme - na osnovu ogromnog broja lajkova na njenim poslednjim objavama na Instagramu zaključuje se da se Prijini fanovi i te kako zanimaju za njen privatni život.

Kako se moglo videti na Instagramu, pre nego što je sakrila broj lajkova ispod poslednje tri fotografije, od čega su dve iz perioda trudnoće i jedna iz porodilišta nakon rođenja ćerke, Aleksandra je uspela da sakupi više od 630.000 lajkova, i to u periodu potpune medijske ilegale.

WhatsApp Image 2025-09-14 at 14.08.53_a82c0c7c.jpg
Foto: Screenshot

Bez novih pesama i javnih nastupa, iz ovoga se može zaključiti da Prija i dalje ima ogromnu popularnost i uticaj na društvenim mrežama, kao i da je bez sumnje neprikosnovena regionalna zvezda mlađe generacije.

Trudna Aleksandra Prijović

Inače, nedavno smo pisali i da su Aleksandrine pesme već godinama najslušanije na mnogim muzičkim platformama, a posebno na Jutjubu, pa je tako pevačica nedavno postala jedina balkanska zvezda koja je sa samo 64 videa na svom kanalu za 12 godina uspela da premaši neverovatnu brojku od čak milijardu pregleda.

Na pomenutom kanalu nalaze se njeni video-spotovi sa albuma koje je do sada snimila, kao i nekoliko zanimljivih intervjua i televizijskih gostovanja iz prošlosti. Najviše pojedinačnih pregleda ima megahit "Dam, dam, dam" - čak 97 miliona.

x News1 Petar Aleksic copy.jpg
Foto: Screenshot, Petar Aleksic/Kurir

Kurir.rs

 Porodila se Aleksandra Prijović:

Proslava rođena ćerkice Aleksandre Prijović Izvor: instagram/adilmaksutovic