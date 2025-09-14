Slušaj vest

Jelena Karleuša nakon mnogo vremena ponovo je deo Pink televizije. Ovoga leta vlasnik ružičaste televizije i muzička diva zakopali su ratne sekire i krenuli u saradnju, koja će ako se po jutru dan poznaje doneti mnogo i televiziji ali i Jeleni Karleuši.

Jelena je deo žirija u takmičenju "Pinkove zvezde", a danas je po prvi put gostovala u emisiji "Premijera vikend specijal", koju vodi Bojana Lazić.

Bojana je voditeljka i u muzičkom takmičenju, pa joj je Jelena sada otkrila da je primetila da ju je Bojana komentarisala.

Jelena je odmah Bojani uputila kompliment, te otkrila da je tokom snimanja muzičke emisije, gledala kako Bojana koja je voditeljka šou reaguje na njene šale.

- Moram da kažem da sam Bojanu gledala dok smo slušali kandidate i komentarisali, ona se iskeno smejala iza kamere i imala pozitivne komentare na moj humor. Čula sam šta je komentarisala i to mi se mnogo dopalo - rekla je Jelena.

Bojana je otkrila i da su Jelenina ćerka i njen sin išli u školu zajedno, ali da se nije nikada na roditeljskim sastancima nije srela s Karleušom.

- Ne idem na roditeljske sastanke, jer su mi deca odlični đaci i nema potrebe da ih proveravam, tvoje dete je muško, pa razumem zašto ideš i treba - bila je iskrena pop diva u emisiji "Premijera vikend specijal".