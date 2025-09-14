Slušaj vest

Nakon što je Kristina Spalević izjavila da joj je bivši partner Kristijan Golubović pretio ubistvom, oglasio se i on koji je demantovao ovu njenu izjavu, a onda otkrio nepoznatre detalje njihobog odnosa.

- Izgubio sam 12 do 15 kilograma brzom brzinom. Ušao sam u porodični život i prepustio se tim čarima. Hrani i lepoti porodičnog života. Zato sam se ugojio. Sad se spremam se za meč s Vuk Mobobm, jako me mori ova situacija s Kristinom .zašto iznosi prljav veš, evo molim je da prestane to da radi. Sad priča da sam ubica i to... - počeo je Kristijan pa nastavio

- Odgovornost imamo oboje ali Kristina je prva povukla nogu jer me je ostavila nenajavljeno. Samo je uzela stvari i otišla. Zaboravila je na sva dela, a hvata se nekih reči. Imamo predivnu porodicu ne znam šta je s njom. Svađali smo se, aj da stanemo, imamo dvoje divne dece. Ja sam mašina i za novac i za šou biznis. Gde može da nam bude bolje ako nismo zajedno? Kontradiktorna je. Rekla je da je nikad nisam maltretirao fizički a sad joj pretim ubistvom. Ljudi se svađaju svakodnevno na način koji izgleda kao da neko nekom preti ubistvom. A to je samo jedna psovka kojom se svi služe - govrio je, a onda je otkrio da su se danas sreli, kao i da mu nikakve tužbe nisu stigle

- Nije mi stigla nikakva tužba. Mlati praznu slamu, priča gluposti. Doneo sam joj decu malopre ispred zgrade, poljubio sam joj ruku. Što me nije oterala? Ja sam joj milion poruka poslao da je nikad neću uvrediti, promenio sam život zbog nje i dece. Ako ne ide, onda neka svako ide svojim putem. Čemu ovo? Pa znaš šta sve ja mogu vezano za nju da pustim u javnost? Ovo nije trebalo da se desi. Mogla je lepo da kaže da neće više sa mnom i zdravo - doviđenja. Sad hoće da ispadne žrtva da sam ja nju maltretirao 4 godine, sad daje prepiske i šta ti ja znam, pa mogu i ja da dam. Mene je Kristina vređala najgore na svetu. Ja njoj mogu sve da oprostim sem prevare jer je volim više od života. Nije me prevarila ali sam našao polu intimne poruke u njenom telefonu s nekim likom iz njene prošlosti. Snimala mu se i slala. Rekla mi je da je tu pogrešila, ali njen moderan mozak izgleda smatra da je to normalano da nekom čestita Božić, a taj da odgovori da bi je poljubio, a ona njemu da bi to bilo lepo- otkrio je Golubović pa se dotakao toga što ona ima snimljene pretnje koje joj je upućivao za 4 godine odnosa

- Snimala je svaki put moje reakcije, a nikad nije snimila kako je od akcije došlo do te reakcije. Sve sam joj dao u životu. Niko nije za to da se rastavimo, ali... - govorio je iskreno Kristijan Golubović u emisiji Premijera vikend specijal.