Slušaj vest

Pevačica Mahrina sinoć je imala nastup van Srbije, a po povratku iz Evrope u toku leta preživela je pravi pakao. Potrešena je stigla na aerodrom, a domaćim medijima je odmah otkrila šta se desilo. Ona nije bila jedina estradna ličnost na ovom letu, pa je otkrila ko se još od njenih kolega našao na ovom neprijatnom letu.

- Ljudi, ja sam jedva preživela ovaj let. Majke mi, ne mogu da dođem k sebi i dalje, tresem se sva. Desilo se da je bila takva turbulencija, da sam krenula da sam krenula da se molim Bogu da mi oprosti sve grehe - rekla je ona za Blic i dodala:

1/5 Vidi galeriju Mahrina u provokativnom izdanju na nastupu Foto: Printscreen/Instagram

- Bila je Stoja, Darko Lazić, In Vivo, Mislila sam da je to sudbina jer sam dobila to poslednje sedište, da će nešto da se desi... Hvala Bogu ništa se nije desilo. Još su mi mokre ruke i tresem se - govorila je Mahrina.