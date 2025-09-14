Upali su na pola slavlja, Lazić je prebledeo

- Ovo je bilo jedno od većih vlaških veselja u Beču. Pevalo je nekoliko pevača, a glavna zvezda bio je Darko Lazić. Njega je gazda platio unapred i za četiri sata pevanja pevač je uzeo 14.000 evra. Sve je bilo u najboljem redu do polovine njegovog nastupa, kada su odjednom u salu upali neki muškarci. Posle smo saznali da su to bili zelenaši od kojih je Darko pozajmljivao novac s kamatom, a nije vraćao na vreme. Kad ih je video, Lazić je prebledeo i bukvalno se zaledio. Oni su mu oteli mikrofon iz ruku i rekli da odmah pođe s njima. Pevač ih je poslušao i bez reči krenuo, ostavivši sve u sali u šoku - priča izvor i nastavlja:

- Darka su strpali u automobil i negde odvezli. Kasnije smo saznali da su ga odveli u jedan klub u Beču da peva, a da su mu pare od ovog veselja koje nije hteo da im prijavi, odmah uzeli. Ovo ipak nije bila jedina muka za Lazića, jer je problem nastao kada su posle nekoliko dana ovi Vlasi hitno tražili od Darka da im vrati novac koji je unapred uzeo. On ih je kasnije zvao da se izvinjava i obećao im je da će im pevati besplatno na sledećem veselju koje budu pravili, ali da novac nema da im vrati jer je sve morao da da kako bi vratio dugove. Tako su nekako rešili taj problem - zaključuje naš sagovornik.