NAKON PRIČE DA JE GEPEKOVAN U BEČU KONAČNO SE OGLASIO DARKO LAZIĆ: Progovorio o problemu s kamatašima: Čekaju me...
Pre nekoliko dana Kurir je objavio vest da je Darko Lazić nedavno gepekovan u Beču od strane kamataša kojima je dužan. Ova nemila situacija desila se dok je Lazić pevao na jednom slavlju, a kako nam je ispričao izvor koji se našao na licu mesta, folkerov nastup je prekinut kada je nekoliko zelenaša upalo u salu gde se održavalo jedno vlaško slavlje. Nekoliko muškaraca je tom prilikom na silu izvelo Lazića na polovini njegovog nastupa, i to naočigled šokiranih gostiju.
Upali su na pola slavlja, Lazić je prebledeo
- Ovo je bilo jedno od većih vlaških veselja u Beču. Pevalo je nekoliko pevača, a glavna zvezda bio je Darko Lazić. Njega je gazda platio unapred i za četiri sata pevanja pevač je uzeo 14.000 evra. Sve je bilo u najboljem redu do polovine njegovog nastupa, kada su odjednom u salu upali neki muškarci. Posle smo saznali da su to bili zelenaši od kojih je Darko pozajmljivao novac s kamatom, a nije vraćao na vreme. Kad ih je video, Lazić je prebledeo i bukvalno se zaledio. Oni su mu oteli mikrofon iz ruku i rekli da odmah pođe s njima. Pevač ih je poslušao i bez reči krenuo, ostavivši sve u sali u šoku - priča izvor i nastavlja:
- Darka su strpali u automobil i negde odvezli. Kasnije smo saznali da su ga odveli u jedan klub u Beču da peva, a da su mu pare od ovog veselja koje nije hteo da im prijavi, odmah uzeli. Ovo ipak nije bila jedina muka za Lazića, jer je problem nastao kada su posle nekoliko dana ovi Vlasi hitno tražili od Darka da im vrati novac koji je unapred uzeo. On ih je kasnije zvao da se izvinjava i obećao im je da će im pevati besplatno na sledećem veselju koje budu pravili, ali da novac nema da im vrati jer je sve morao da da kako bi vratio dugove. Tako su nekako rešili taj problem - zaključuje naš sagovornik.
Ne demantuje, ali ni ne priznaje
Pevač se do sada nije oglašavao na tu temu ali je nije ni demantovao. Sada se pojavio na aerodromu kada se vraćao s nastupa, pa je kratko za medije prokomentarisao ovu priču. Kroz osmeh je dao kratku izjavu.
Kako je išao ka vozilu koje ga je čekalo na parkingu, Lazić se našalio na svoj račun, povodom spekulacija da duguje kamatašima veliku svotu novca.
- Sad će da me gepekuju. Čekaju me kamataši - rekao je Lazić kroz osmeh za Blic.
Kurir.rs