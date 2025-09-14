Slušaj vest

Nada Obrić imala je život nalik filmu. Od teškog detinjstva pa do estrade, preko ljubavi pa do opake bolesti s kojom se borila tri puta, sve to samo je deo života omiljene pevačice, mnogih.

Pevačica je nedavno govorila o svom zdravstvenom stanju i da zna šta ju je dovelo do bolesti.

- Znam ja od čega sam se razbolela. Stres je okidač, svakako. Imala sam mnogo stresova o kojima ne bih pričala i negde je moralo da eksplodira, rekla je Nada jednom prilikom.

- Stvari koje su se meni izdešavale, da sam preživela tri karcinoma na tri mesta, a jedan s drugim veze nema. To je tog momenta svest da li ideš ili ostaješ, borba je strašna pred tobom. Noći provodite u razgovoru sa sobom. Svakom čoveku poručujem da je najstrašnije da padne. Naprotiv, ja kad sam saznala za dijagnozu, u ponedeljak saznajem, u četvrtak sam imala operaciju. Kad dođe noć i legneš sama sa sobom, onda je frka u glavi. Tu su deca i kad vidiš koliko se deca bore da ne prihvate tu činjenicu, u nekim momentima se ne zna da li oni teše mene ili ja njih. Tu želju i rešenost da mi pomognu po svaku cenu u tim strašnim noćima, kad mislite da ne možete više, ne mogu da opišem... Posebno posle hemioterapija, ja sam spala na 45 kilograma. Nisam mogla da šetam, da hodam... Ja sam išla sama, da ćerka ne vidi. Ista neverica, isti strah, ista ljutnja. Ista molba Bogu, sve je isto, rekla je Nada Obrić kroz suze u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

Nada Obrić Foto: ATA images

Na aerodromu u kolicima, žena joj pomaže

Danas, je Nada uslikana na aerodromu u invalidskim kolicima što je zabrinulo sve prisutne. Kako su domaći mediji dalje preneli s lica mesta, uz pevačicu je sve vreme njena drugarica koja se ne odvaja od nje, pa joj je pomogla i da uđe u automobil.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"DA MORAM OD TOGA DA ŽIVIM..." Nada Obrić je u penziji, a pevačici na račun mesečno legnu dve šok cife
screenshot-17.jpg
Stars"POSLE HEMIOTERAPIJA SPALA SAM NA 45 KILOGRAMA" Pevačica tri puta pobedila rak, sad poslala snažnu poruku: Još se ne dam! Čovek mora da nađe razlog da se bori!
Nada Obrić
StarsOTKRIVENI NOVI DETALJI O ŽENI KOJA JE RODILA SINA MARIJI ŠERIFOVIĆ: Visoko je obrazovana, ima i muža i dete.... Isplivale sve informacije javno
WhatsApp Image 2025-03-24 at 14.07.52_0f94f887.jpg
Stars"SAHRANIĆE ME PORED BIVŠEG MUŽA" Nada Obrić se razvela zbog prevare, ali želi da počiva u grobnici pored Ace, a evo zašto neće napisati TESTAMENT
screenshot-3.jpg