- Stvari koje su se meni izdešavale, da sam preživela tri karcinoma na tri mesta, a jedan s drugim veze nema. To je tog momenta svest da li ideš ili ostaješ, borba je strašna pred tobom. Noći provodite u razgovoru sa sobom. Svakom čoveku poručujem da je najstrašnije da padne. Naprotiv, ja kad sam saznala za dijagnozu, u ponedeljak saznajem, u četvrtak sam imala operaciju. Kad dođe noć i legneš sama sa sobom, onda je frka u glavi. Tu su deca i kad vidiš koliko se deca bore da ne prihvate tu činjenicu, u nekim momentima se ne zna da li oni teše mene ili ja njih. Tu želju i rešenost da mi pomognu po svaku cenu u tim strašnim noćima, kad mislite da ne možete više, ne mogu da opišem... Posebno posle hemioterapija, ja sam spala na 45 kilograma. Nisam mogla da šetam, da hodam... Ja sam išla sama, da ćerka ne vidi. Ista neverica, isti strah, ista ljutnja. Ista molba Bogu, sve je isto, rekla je Nada Obrić kroz suze u emisiji "Premijera Vikend Specijal".