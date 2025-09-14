Slušaj vest

Sanja Marinković i supruga srpskog golmana Milana Borjana, Snežana Borjan ušle su jednom prilikom u javnu raspravu pre nekoliko godina, a sve zbog voditeljkinog poteza, koji se Snežani nije dopao.

Snežana Borjan, koja redovno prati dešavanja u javnom svetu, oglasila se tada povodom slučaja voditeljke Sanje Marinković, a njen tadašnji potez ju je prilično iznervirao.

Srećna što nije otišla kod nje u emisiju

Snežanu je razbesnela objava voditeljke Sanje Marinković, koja se tiče žena koje su pored nje uživale u akva parku u Turskoj, pa je otkrilla i neke druge stvari.

1/5 Vidi galeriju Sanja Marinković Foto: Printscreen

Sanja je snimala žene koje imaju višak kilograma, a koje su bile tik do njenih ležaljki, čime je izazvala burne reakcije. Snežana se tim povodom oglasila, javno prozvala voditeljku i poslala snažnu poruku ženama.

- Sanja Marinković je nekoliko puta zvala mog supruga i mene da gostujemo u emisiji "Magazin In" i nikada se nismo odazvali pozivu, ne zato što nismo hteli, već zato što nismo imali vremena... Sada sam srećna zbog toga! - oglasila se Snežana na Instagramu i dodala:

Foto: Printscreen

- Otkud ideja da slikaš bilo koga koga ne poznaješ i postaviš na svoj stori, podsmevaš se na jedan jeftin i perfidan način koji ne priliči ni devojčicama, a ne nekome ko se hvali šerom emisije i ima toliko godina, da bi prikazala sebe kao nekoga ko je mršav i disciplinovan? To su parametri današnjice ko je koliko zgodan? Šta je sa moralom, etikom... šta je sa mozgom?

Foto: Printscreen

Nakon što je oplela po voditeljki dodala je i da nije parametar uspeha biti na tv-u

- Prethodni stori je za vas, drage devojčice, koje mislite da je parametar uspeha kada je neko na TV-u. Nije, vrlo lako može da se pokaže da je i paramater životnog neuspeha i frustracije - napisala je Snežana. Mene ili mrzite ili me gotivite, uvek kažem šta mislim, a posebno ne dozvoljavam poniženje bilo koga. Nismo se rodili da bi nas neko ponižavao - poručila je Borjanova supruga. Razumem i one koji zbog posla ne smeju i neće da objave ovaj post jer im je bitno da se pojave u nečijoj emisiji! Meni se može da kažem sve što mislim u životu - napisala je Snežana na Instagramu. I ugojiću se 20 kilograma, i dalje ću biti omiljena mom sinu, suprugu, mojim drugaricama... Sve je u energiji, a ne u kilogramima - poručila je Snežana ženama.