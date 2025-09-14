Slušaj vest

Marko Janjušević Janjuš tek što je ušao u Elitu 9 već se zaljubio! I ako su svi mislili da će stara ljubav, Maja i Janjuš već sinoć pri ulasku u Belu kuću nastaviti tamo gde su stali, danas je već potpuno druga situacija.

Dušica Đokić zapala je za oko rijaliti zavodniku Marku Janjuševiću Janjušu, a o njenoj lepoti i harizmi pričao je s cimerom.

Dušica je sedela sa Markom, te je tako otišla da sređuje stvari, a on je otvorio dušu Iliji Pečenici.

- Jeste zgodna - rekao je Ilija.

- Jao brate moj, kunem ti se životom, izgubiću glavu, prijatna je. Ne možeš protiv osećanja, ja kažem i mislim u tom trenutku da neću. Ja već tri puta treperim, jeo jutros tri puta, vidim da doručkuje, moram s njom opet. Ne mogu da se promenim, pokušavao sam sto puta - rekao je Janjuš.

Svi se pitaju šta će biti kad Maja Marinković primeti da sevaju varnice između nove učesnice i njene velike ljubavi, ostaje nam da vidimo.

Ko je Dušica Đokić?

Dušica je atraktivna brineta, sa izvajanim, više muškim, telom i bujnim siikonskim grudima.

Motiv ulaska

"Novac, slava, moć, iskustva, nova poznanstva to me privlači. Takmičarski duh me najviše privlači, spremna sam na izazove. Držim trenige, u reprezentaciji sam, 8 godina sam se takmičila u bodibildingu, stipendista sam. Znam da će mi rijaliti doprineti" - rekla je Dušica, pa progovorila o ljubavi u rijalitiju.

"Od sudbine se ne može pobeći, ali ako bi mi se desila neka ljubavna situacija i ako bi nekom stalo do mene dovoljno, mislim da ne bi dozvolio da se moja reputacija uništi. Ko zna šta će me tamo zateći. Ne znam ni ko će tamo biti. Moj tip muškarca je neko ko mene može da prati u fizičkom i energetskom smislu, energija je iznad svega. Muškarac nije frajer ako je bio sa pola kuće " - rekla je nova učesnica Elite.

"Od svoje 18. godine sam sama, i sve sam sama postigla. Bila sam 6 meseci na hlebu i pašteti da bih zaradila za silikone. Ne volim ružne i debele ljude i koji imaju svetle oči. Tata ne zna za ulazak u rijaliti, a mama me u svemu podržava i moja rođena sestra Imam kontak sa tatom, ali on je patrijarhalan, ali saznaće on" - pričala je Dušica.