Slušaj vest

Mina Vrbaški sinoć je bila pravo iznenađenje u novoj sezoni Elita 9. Niko nije slutio da će jedna od najpopularnijih rijaliti učesnica završiti opet u rijalitiju, međutim i to se desilo.

Pijana išla na hodočašće

Mina je nedavno išla i na hodočašće sa svojom majkom, a njena cimerka Aleksandra Babejić je otkrila da ima snimke koji kada bi izašli u javnost ne bi se svideli Mini.

- O Mini sam spremna sve da iznesem, jer već me je napala bez razloga. Mogu da iznesem još detalja sa njenog hodočašća. Bila je mrtva pijana, postoje snimci na kojima govori kako njena majka ima neke demone, da ne može ni sveštenik da joj pomogne. Neke njene prijateljice imaju taj snimak, ja sam ga videla lično - rekla je Aleksandra i dodala da je čula da Mina voli žene

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Babejić Foto: Boba Nikolić

Aleksandra zna mnoge tajne

Bivša učesnica "Farme", sada takmičarka "Elite 9" za koju se danima spekuliše da je uzrok raskida Kristina Spalević i Kristijana Golubovića pred ulazak na imanje u Šimanovcima otkrila je i da zna još mnoge stvari o Kristini i Mini.

- Ja sam znala da Mina ulazi, ne znam koliko su ona i Kristina Spalević najbolje drugarice, saznaćemo sve unutra. Znam dosta o Kristini, ali neću da je diram dok ne čujem da ona mene dira. O Mini sam spremna sve da iznesem, jer već me je napala bez razloga - rekla je Babejićeva.

1/6 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Boba Nikolić